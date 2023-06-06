الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ريال مدريد يصل لاتفاق نهائي لضم نجم تشيلسي

بوابة الوفد الإلكترونية

اكدت صحيفة سبورت الأسبانية ان نادي ريال مدريد الأسباني قد توصل لاتفاق نهائي مع نادي تشيلسي الإنجليزي لضم لاعب وسطه الالماني كاي هافرتيز خلال فترة الأنتقالات الحالية .

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قد تمسك بضم الاعب الالماني لضفوف ريال مدريد خلال الاموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق الملكي الذي رحل عنه بالفعل كريم بنزيما و في الطريق الكرواتي لوكا مودريتش .

وقالت مصادر داخل نادي ريال مدريد لصحيفة سبورت ان الصفقة مع تشيلسي انتهت بالفعل وتقضي بحصول تشيلسي على 60 مليون يورو للأستغناء عن النجم الالماني الذي سيكون اولى صفقات المرينجي الرسمية للموسم المقبل .

 

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