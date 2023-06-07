طالبة نيجيرية بجامعة النهضة: "السيسي نجح في تحقيق الأمن والأمان والعلم في مصر"

وجَّهت الطالبة أسماء موسي من ولاية يوبي - دولة نيجيريا، والطالبة بكلية الطب البشرى جامعة النهضة ببني سويف، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقى الثاني Africa Health ExCon الذي عقد بمركز المنارة اليوم الثلاثاء.

قالت الطالبة النيجيرية: إنها سمعت عن مصر الكثير قبل زيارتها، وعن شعبها الطيب وأساتذتها المتفوقين أكاديميًّا وعلميًّا، والذي تأكدت منه ولمسته بنفسها أثناء تجربتها الحالية في الدراسة بجامعة النهضة في مصر.

توجهت الطالبة النيجيرية بالشكر للرئيس السيسي مؤكدة أنه برغم كل تلك التحديات استطاع بعبقرية عظيمة وفي وقت قصير أن يوفر لأبناء وطنه ولجميع الوافدين أيضًا القدر الكافي من الأمن والأمان والعلم، وأنهت رسالتها بشعار .. "تحيا مصر".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اليوم فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health Excon" تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وبمشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 1200 متحدث.

يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي بشكل سنوي.