إيقاف التداول على أسهم "كيما" بسبب قرارات مجلس الإدارة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما اعتباراً من جلسة تداول اليوم.

وقالت البورصة في بيان، إن إيقاف التداول لحين إرسال قرارات مجلس الإدارة الكاملة بجلسته المنعقدة بتاريخ أمس الاثنين.

وتقرر تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وحققت الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، صافي ربح بلغ 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 481.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 5.13 مليار جنيه، مقابل 3.12 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.