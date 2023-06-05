الدكتورة سلمى عليا: 7 نصائح للحفاظ على البشرة خلال فصل الصيف

قالت الدكتورة سلمى نضال عليا اخصائية التجميل والجلدية، إن البشرة تتعرض في فصل الصيف للكثير من العوامل الضارة مثل أشعة الشمس القوية والرطوبة العالية والتعرق الزائد، ولذلك يجب على الشباب والبنات اتباع بعض النصائح للحفاظ على بشرتهم صحية وجميلة.

الدكتورة سلمى نضال

واستعرضت سلمى عليا، عدد من النصائح للشباب والبنات للحفاظ على البشرة خلال فصل الصيف، والتي جاءت كالآتي:

7 نصائح للحفاظ على البشرة

1- استخدام واقي الشمس: يجب استخدام واقي الشمس بمعامل حماية عالي لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، ويجب تطبيقه قبل الخروج من المنزل بحوالي 20 دقيقة وإعادة تطبيقه كل ساعتين تقريبًا في حالة التعرق الزائد أو السباحة.

2- تناول الماء بكثرة: يجب تناول الماء بكثرة خلال اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم والبشرة، ويجب تجنب تناول الكافيين والكحوليات التي تزيد من فقدان الماء من الجسم.

3- تنظيف البشرة: يجب تنظيف البشرة بشكل منتظم باستخدام منتجات خاصة بالبشرة لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة والتعرق والأتربة التي تتراكم على البشرة خلال اليوم.

4- استخدام المرطبات: يجب استخدام مرطب خفيف للوجه والجسم بعد التنظيف للحفاظ على ترطيب البشرة ومنع جفافها وتشققها.

5- تجنب المستحضرات الكيميائية: يجب تجنب استخدام المستحضرات الكيميائية القاسية على البشرة مثل الصابون والشامبو والمنظفات، واستخدام المنتجات الطبيعية التي تحتوي على مكونات طبيعية ومفيدة للبشرة.

6- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس: يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة خلال ساعات الذروة من اليوم، ويجب ارتداء الملابس الفضفاضة والقبعات والنظارات الشمسية للحماية من الشمس.

7- تناول الأطعمة الصحية: يجب تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية.

الدكتورة سلمى نضال

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدكتورة سلمى عليا، على ضرورة تجنب التدخين والتوقف عن تناول الكحوليات، حيث تؤدي هذه العادات إلى تلف البشرة وتسريع عملية الشيخوخة.

الدكتورة سلمى نضال

وأخيراً، شددت الدكتورة سلمى عليا، على أهمية التواصل مع طبيب الجلدية في حالة وجود أي مشاكل في البشرة، وعدم استخدام أي منتجات دون استشارة طبية مسبقة.