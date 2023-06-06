رجل أعمال سعودي يكشف حقيقة تكفله بصفقة ميسي

كشف رجل الأعمال السعودي، موسى الموسى، حققة تكفله بدفع القيمة المالية لصفقة انضمام ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي.

وانتشرت أنباء في الأيام الماضية عن تدخل موسى الموسى لحسم انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال والتكفل بقيمة الصفقة من الناحية المالية.

وكتب موسى الموسى عضو شرف نادي الهلال على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، "جماهير الهلال الوفية، ظهرت شائعة بأنني تكفلت بصفقة الأسطورة ميسي، وهو خبر غير صحيح، وللتوضيح هناك مبادرة حكومية رائعة لاستقطاب كبار نجوم كرة القدم في العالم إلى الدوري السعودي ليصبح من أقوى 10 دوريات في العالم".

وأضاف " آمل تحري الدقة وأخذ الأخبار الصحيحة من المركز الإعلامي للنادي، فهو المصدر الموثوق لكل ما يخص النادي، كما أؤكد التزامي بدعم جميع إدارات الهلال لكل ما يخدم مصالح الكيان ويفرح جماهير النادي العظيم، وعلى منصات الذهب نلتقي".

ميسي يقترب من العودة لبرشلونة

يقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من العودة لبرشلونة، بعدما رحل عن باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري، بعدما انتهى تعاقده مع الفريق الباريسي.

كشفت صحيفتي "موندو ديبورتيفو" و"سبورت" أن برشلونة حصل على موافقة من رابطة الاتحاد الإسباني بخصوص خطة الفريق المالية المستدامة.

وأشارت الصحيفتين الإسبانيتين على أن هذه الخطوة تجعل برشلونة يترقب عودة ميسي خلال الصيف المقبل، بعد رحيله خلال صيف 2021 الماضي.

وأوضحت أن برشلونة سيقيد عقود الخماسي جافي وأراوخو وإيناكي بينيا وسيرجي روبيرتو وماركوس ألونسو.

تلقى مسؤولي الهلال السعودي صدمة كبيرة، بعدما طالبهم النجم الأرجنتيني بتأجيل المفاوضات حتي بداية 2024 المقبل.

الجدير بالذكر أن الهلال السعودي تقدم بعرض لميسي للانتقال للفريق خلال الموسم الجديد، حيث عرض الزعيم السعودي حصول اللاعب على مليار و200 مليون يورو لمدة سنتين.