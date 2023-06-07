عادل مصطفى: الأهلي أقوى من الوداد وسيتوج باللقب

أكد عادل مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن لقاء الوداد ضد الأهلي في المغرب لن يكون سهل، مشيرًا إلى أن هذه المباراة مقلقة للغاية، وهو شئ طبيعي، مشيرًا إلى أن الثقة المُفرطة ليست أمرًا جيدًا، مبديًا دهشته من الانتقادات التي يوجهها البعض صوب السويسري مارسيل كولر.

وقال عادل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الوداد خصم كبير، والمباراة داخل المستطيل الأخضر مختلفة تمامًا بعيدًا عن خارج الملعب، لأن الكرة في إفريقيا مختلفة، هناك بطولات خسرها الأهلي بسبب ما يحدث بعيدًا عن الملعب مثلما حدث أمام الترجي التونسي 2018".

وأضاف: "الأهلي فريق منظم ويؤدي بشكل جيد، ومارسيل كولر وضع يديه على التشكيلة الأنسب للفريق ومفاتيح اللعب الهجومية، ومن الناحية الفنية الأهلي يقدم أداءًا جيدًا في الفترة الماضية، لكن نجاح الوداد في إقصاء صن داونز داخل ملعبه بجنوب إفريقيا يجعله مرشحًا أيضًا للفوز".

وزاد: "فنيًا، الأهلي أقوى وأفضل من الوداد، لدينا مشكلة وهو أن النتائج في بعض الأحيان تجعلنا نتحدث عن المدرب وتغييراته في الملعب، وأرى أن المدرب ليس مجبرًا على التغيير، خصوصا عندما يكون العناصر الموجودة في الملعب تقدم مستوى جيد".

عادل مصطفى: مندهش من الإنتقادات الموجهة لكولر

وواصل: "كولر أدار لقاء الذهاب أمام الوداد بشكل جيد، والهجمات التي قام بها المنافس كانت على أوقات متباعدة، والوداد هو حامل اللقب وفريق جيد، والأهلي قدم مستوى قوي للغاية في اللقاء الماضي، والهدف الذي سجلوه جاء من أخطاء فنية مركبة للاعبي الأهلي، ولكن المدرب السويسري كان مقنع في لقاء الذهاب ولولا الفرص المهدرة لحقق الأهلي فوزا كبيرا".

وتابع: "مصطفى شوبير قدم مستوى جيد للغاية، وسيكون مستقبل الكرة المصرية، وفي لقطة هدف الوداد، تصرف في الكرة بسرعة رغم أنها وصلت له من لاعبي الوداد وكان عليه الاحتفاظ بها لمدة ثوانٍ، والهدف الذي سجله الوداد جعل البعض يتحدث عن المدرب، البعض يمسك بورقتين يجهزهم ورقة يتحدث بها عن الفوز، وآخرى عند الخسارة أو التعادل".

وأكمل: "خبرات معلول وعبدالمنعم وديانج وياسر كان من المفترض أن تتعامل مع كرة الهدف بشكل أفضل وتقوم بتشتيت الكرة بشكل أفضل، الهدف خطأ مركب، ولكن لا يجب الوقوف عنده كثيرًا، وفي النهاية الأهلي قدم مستوى كبير في اللقاء وأهدر عدة فرص كانت كفيلة بتحقيق فوز مريح قبل لقاء الإياب".

وأكد: "محمد الشناوي من الأفضل أن يبدأ لقاء الإياب، ومن الصعب وجود مصطفى شوبير حماية له خصوصا أنها ستكون مباراة مختلفة تمامًا، رؤية كولر دائمًا مختلفة والمدرب له رؤية مختلفة عن باقي المحلليين والجمهور، هناك أمور صغيرة قد تحول المدرب من عبقري إلى رجل لا يفهم شيئًا، هذه هي كرة القدم".

وأردف: "الأهلي سنح له فرص كثيرة لبيرسي تاو وكهربا، لم يكن الفريق في حاجة لتغييرات خلال الدقائق الأخيرة".

وأتم: "متفائل بنتيجة لقاء الإياب، وسنخرج بالتعادل الإيجابي والأهلي يحقق اللقب القاري، وكولر يجيد تقديم أداء دفاعي جيد".