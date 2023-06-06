إنجاز تسويقي عالمي جديد لـ"وي" بعد الفوز بالمركز الثاني بين الإعلانات الأكثر مشاهدة في العالم

حققت المصرية للاتصالات "وي" إنجازًا تسويقيًا غير مسبوق بعد أن نجحت حملتها التسويقية لصيف 2022، التي قام ببطولتها الفنان أكرم حسني، في حصد جائزة المركز الثاني من "يوتيوب" للإعلانات الأكثر مشاهدة في العالم، وذلك بعد شهور من تحقيق الإنجاز نفسه عن الحملة التسويقية لشهر رمضان 2022 الذي قامت ببطولتها الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز، وبذلك تكون "وي" هي الشركة العربية الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصل على الجائزة مرتين متتاليتين في عام واحد.

وحصدت الحملة التسويقية لصيف 2022 من "وي" المركز الثاني في جائزة YouTube Ads leaderboard award Cannes بعد أن حقق الإعلان ما يزيد عن 33 مليون مشاهدة على يوتيوب للنسخة الرئيسية للإعلان، بالإضافة إلى 50 مليون مشاهدة للنسخ المرتبطة بنفس الإعلان، وجاء في المركز الأول شركة نتفليكس العالمية.

وضمت قائمة الإعلانات العشرة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" على مستوى العالم خلال الفترة من يونيو 2022 إلى مايو 2023، إعلانات تجارية لشركات عالمية كبرى، مثل نتفليكس، وأبل وغيرها، وتضع "يوتيوب" معايير محددة لمنح الجائزة مثل عدد المشاهدات وحجم التفاعل والمشاركة على الإعلان، والمشاهدات الكاملة، واستمراريه المشاهدة عد انتهاء الحملة لفترات ممتدة، بالإضافة إلى جوده الفكرة الإبداعية وتنفيذها وحجم التأثير بزياده الوعي بالعلامة التجارية.