إصابة 5 أشخاص في حادث سير بالإسماعيلية

تعرض 5 أشخاص بإصابات مُختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة حادث تصادم سيارتين في دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.

وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبياً.

وكانت مديرية أمن الإسماعيلية قد تلقت إخطاراً مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين فيدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب4سيارات أسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة كلا من خضرة سليمان سليمان 55 عام مقيمة عزبة غنيم المحسمة الجديدة مصابة اشتباه كسر بالقدم اليمنى وأسماء محمد عواد 33 عام مقيمة حي السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية مصابة اشتباه كسر بالقدم اليسرى و سحجات وكدمات بالجسم و يوسف منصور احمد 25عام مقيم الحكر دائرة قسم ثان الإسماعيلية مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن مع سحجات وكدمات بالجسم وعبد الرحمن هاني رمضان 24عام مقيم الكيلو 2 دائرة مركز أبو صوير مصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقية و محمود مصلحي عبدالله 23 عام مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية مصاب جرح في الحاجب الأيسر 2سم سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

إصابة 3 في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض 3 أشخاص للإصابة بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق الفيوم الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوى.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .

وتكثف الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية جهودها من أجل التأكد من التزام قائدي المركبات بقوانين المرور الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.