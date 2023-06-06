إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بطريق بلبيس العدلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تنوعت ما بين الكدمات والجروح ، إثر تعرضهم مساء اليوم الثلاثاء، لوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعدد من الأشخاص بطريق بلبيس العدلية بنطاق دائرة مركز بلبيس.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بـ 3 أشخاص بطريق بلبيس العدلية أمام جامع أبو قبب بجوار الجمعية بنطاق دائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابتهم وقائد السيارة بإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

نصائح لتجنب حوادث الطرق

ووضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.