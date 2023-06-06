حقيقة طلب زوجة ميسي عودته إلى برشلونة

انتشر في الساعات الأخيرة منشور عن عودة ليونيل ميسي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" منسوب إلى أنتونيلا روكوزو توجه خلاله رسالة إلى زوجها النجم الأرجنتيني بعد رحيله رسميا عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية موسم 2022-2023.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي والسوبر المحلي.

محلي في موسم 2022-2023 قبل أن يقرر الرحيل عن صفوف النادي الباريسي بعد نهاية عقده.

ولعب ليونيل ميسي 32 مباراة مع باريس سان جيرمان في موسم 2022- 2023 من الدوري الفرنسي، وسجل خلالها في 32 هدفًا بعدما سجل 16 هدفًا وصنع مثلهم.

ويتصدر ليونيل ميسي عناوين الصحف واهتمامات رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة في انتظار تحديد النجم الأرجنتيني لوجهته المقبلة بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان.

حقيقة منشور أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي

وانتشر منشور منسوب إلى أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي على نطاق واسع عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، والذي تضمن خلاله رسالة قصيرة إلى النجم الأرجنيتني.

وتضمن المنشور صورة ليونيل ميسي بقميص برشلونة مع تعليق قصير يقول " عد إلى المنزل يا ليو".

لكن تبين في وقت لاحق أن الحساب الذي يحمل اسم أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي ليس هو الحساب الرسمي لها عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ولم تعلق أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي عبر صفحتها الرسمية عبر المنشور المنسوب لها.

وتمتلك أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي أكثر من 4 مليون متابع عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

مفاوضات برشلونة مع ليونيل ميسي

ويبدو أن خوان لابورتا بدأ مفاوضاته الرسمية مع ليونيل ميسي بعدما اجتمع مع والده بالأمس من أجل تحديد إمكانية عودة النجم الأرجنتيني إلى فريقه السابق في الموسم القبل.

وقال خورخي ميسي في تصريحات صحفية بعد اجتماعه مع خوان لابورتا : " ميسي يريد العودة إلى برشلونة، هذا الخيار يعتبر أحد خياراتنا في الوقت الحالي".

بدأ ليونيل ميسي مسيرته الكروية في ناشئين فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني ثم انتقل رفقة عائلته إلى إسبانيا يلعب ضمن صفوف "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة في عام 2000 قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2004.