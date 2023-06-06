صراع شرس بين برشلونة و بروسيا دورتموند لضم جوندوجان

في الوقت الذي ينتهي تعاقده مع نادي مانشيستر سيتي بنهاية الموسم الحالي و المباراة النهائية لدوري أبطال اوربا يبدو ان النجم الالماني الكاي جوندوجان سيكون محط منافسة عنيفة بين ناديي برشلونة الأسباني و بروسيا دورتموند الالماني لضمه خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة في صفقة أنتقال حر .

وقالت صحيفة ذي بيلد الالمانية ان جوندوجان التقي بالفعل مع مسئولين من نادي بروسيا دورتموند لبحث امكانية عودته لصفوف أسود الفيستفاليا الا ان الصفقة لم تتم حتى الان نظرا لارتفاع راتب جوندوجان من جهة ومن جهة اخرى رغبته في مناقشة العروض الاخرى التي وصلته .

ووفقا لصحيفة سبورت الأسبانية فأن مسئولي برشلونة الأسباني يضعون اعينهم صوب النجم الألماني الذي تألق بشدة هذا الموسم وكان له العديد من الاهداف المؤثرة مع مانشيستر سيتي اخرها كانت ثنائيته في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي امام مانشيستر يونايتد .

وقالت صحيفة سبورت ان برشلونة عرض بالفعل على جوندوجان تعاقدا لمدة ثلاث سنوات عوضا عن العرض الحالي من ناديه مانشيستر سيتي بتمديد تعاقده لمدة موسم واحد فقط .