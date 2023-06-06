الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر يضرب البلاد خلال ساعات .. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك منخفض خماسيني يضرب البلاد غدًا الأربعاء على مناطق من الصحراء الغربية وغرب البلاد.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنخفض يكون غدًا على أقصى غرب البلاد ولن تقترب من وسط البلاد.



وأوضحت أن هناك أمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد، موضحة أن المنخفض الخماسيني يقترب من القاهرة يوم الخميس ويؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق.

انخفاض الرؤية



ولفتت إلى أن العواصف الترابية لن تكون بنفس شدة الخميس الماضي وتكون أقل حدة، ولكنها تؤدي إلى انخفاض الرؤية، مطالبة بأهمية القيادة بهدوء على الطرق وارتداء الكمامة خاصة لمرضى الصدر والجهاز التنفسي.

وقالت إن هناك أمطار يوم الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وتصل القاهرة، موضحة أن هذه الأمطار من شأنها أن تقلل كميات الرمال المثارة وتخفض من حدة الأتربة.

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