حي غرب سوهاج يواصل أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء

واصلت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، برئاسة أحمد الشطوري رئيس الحي، جهودها المكثفة بشأن أعمال ترشيد وتخفيف إستهلاك الكهرباء، طبقاً لقرار مجلس الوزراء، بشأن تخفيف وترشيد الإنارة العامة بنسبة ٧٥ %، وصيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة، وإصلاح الأعطال، وتركيب لمبات موفرة للطاقة، وتغير الكشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للكهرباء بمناطق وقطاعات وميادين وشوارع الحي المختلفة .

وقال أحمد الشطوري أنه بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، بشأن تطبيق وتنفيذ ومتابعة قرار مجلس الوزراء الخاصة بتخفيف وترشيد الإنارة العامة بنسبة ٧٥ %، وصيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة، وإصلاح الأعطال وتركيب لمبات موفرة للطاقة، وتغير الكشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للكهرباء، بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرى والمراكز والمدن تم توجيه فريق الكهرباء بالوحدة المحلية للحي بمواصلة تنفيذ التعليمات .

وأضاف رئيس الحي أن فريق الكهرباء قام بأعمال ترشيد إستهلاك الكهرباء والصيانة الدورية لأعمدة الإضاءة والأناره العامة بقطاعات وشوارع حي غرب سوهاج وأن هذه الأعمال تتم بالمرور تباعا بكافة المناطق بقطاعات وشوارع حي غرب والعمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين وأن أعمال المتابعة مستمرة علي مدار ورديات قسم الكهرباء صباحاً ومساء .