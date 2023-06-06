تعرض 3 أشخاص للاصابة ، اليوم ، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتوالت النيابة التحقيق.

إصابة 3 اشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوى، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتبين من الفحص؛ أنه أثناء سير سيارة ملاكى أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن انقلابها على طريق الفيوم الصحراوي مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى ، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لغز شاب الهرم المنتحر

كما تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف لغز العثور على جثة شاب مخنوق داخل شقته فى ظروف غامضة بـمنطقة الهرم ، وتوالت النيابة العامة التحقيق لحل االلغز .

و بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

تحريات لغز شاب الهرم المنتحر

وقد افادت التحريات العثور على جثة شاب مخنوق داخل شقته فى الهرم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على المجنى عليه.

وكان ترجيح التحريات الأولية، أنه أقدم على الانتحار شنقًا داخل شقته، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة ، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث الطرق في مصر

وفي هذا الصدد ، أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019 وحتي الان .