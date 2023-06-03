جثة متحللة لسيدة تثير الرعب في الفيوم

جثة متحللة لسيدة تثير الرعب بالفيوم عثر أهالى مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، على جثة متحللة لسيدة فى نهاية العقد الخامس من العمر تقريبًا، بعدما طفت على سطح المياه وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزى بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا من أهالى بالعثور على جثة متحللة لسيدة فى العقد الخامس من العمر طافية على سطح المياه فى بحر سنور.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتم انتشال الجثة، وتبينّ أنّها لسيدة تدعى سلمى ع ع، 59 عامًا تقريبًا، والجثة فى حالة تحلل تام، وسط وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى تحت تصرف جهات التحقيق، التى انتدبت الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وتأكيد وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.

وتم تحرير المحضر اللازم حيال الحادث وظروفه وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق، وأمرت المباحث بسرعة التحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.