غدا.. صحة سوهاج تنفذ قافلة طبية مجانية بقرية الشهداء بالعسيرات

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه سوف يتم تنفيذ قافلة طبية مجانية غدا الأربعاء، الموافق 7 من شهر يونيو الجاري، التي تنظمها إدارة القوافل العلاحية بالمديرية، ضمن القوافل التي يتم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا، بمبادرة حياة كريمة، بتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .

يأتي هذا فى إطار خطة القوافل العلاجية المجانية لوزاره الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى النائية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وذلك من خلال تنظيم قافلة طبية بمقر الوحدة الصحية بالوحدة الصحية لقرية الشهداء بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وتستمر فعاليات القافلة إلى يوم الخميس الموافق 8 من شهر يونيو .

وأكد الدكتور سامي النجار أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية، ومنها الجراحة والباطنه والعظام والنساء والاسنان، والأطفال وتنظيم الأسرة والرمد والجلدية، كما يوجد بالقافلة خدمات التحاليل الطبية والآشعة، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وارتداء الاطقم الطبية لوسائل الوقاية الشخصية، والإلتزام بالتباعد الإجتماعي وارتداء المترددين على القافلة للكمامات الواقية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة سوف تشمل توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية واجراء التحاليل والآشعة والعلاج مجانا لكافة المترددين، من خلال بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد للأطفال، بالإضافة إلى عقد عدة ندوات توعوية وتثقيف صحي لسيدات القرية والقرى المجاورة لها، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والخبراء والكوادر العلمية في المجال الصحي .



وأوضح الدكتورسامي النجار، أن القافلة تأتي في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية، ورفع الوعى والتثقيف الصحى، حفاظاً علي صحة المواطنين، مثمناً دور وزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل الطبية ودعم أي قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجاً والإهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وأكد وكيل الوزارة، على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية، لتوفير الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً بالمجان، في المناطق ذات الاحتياج التي يصعب على أهلها الوصول للمستشفيات العامة أو المركزية، أو المراكز الطبية والوحدات الصحية، وأن مديرية الصحة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم، وتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل الطبية والبرامج العلاجية، والعمل على تقديم وتطوير الخدمات الصحية بمراكز وقرى المحافظة، للتيسير على المواطنين، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية، بالاهتمام بأهالي الريف والقرى الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة "حياة كريمة".