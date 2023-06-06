البنك التجاري الدولي وفيزا ونون يطلقون بطاقة CIB noon الائتمانية

أطلق البنك التجاري الدولي – مصر بطاقة CIB noon الائتمانية الجديدة بالتعاون مع "نون"، المنصة الرقمية الرائدة للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط، وشركة "فيزا"، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تزويد حاملي بطاقة CIB noon الائتمانية الجديدة بمجموعة من العروض والخصومات المميزة عند التسوق عبر الإنترنت من موقع "نون".

وتشمل هذه المزايا خصم فوري بنسبة 5% على مشتريات نون، وإمكانية تقسيط المدفوعات على مدة تصل إلى 15 شهر بدون فوائد،

بالإضافة إلى نقاط BONUS CIB على المشتريات التي تتم خارج موقع نون، إلى جانب الاستفادة من أولوية توصيل منتجات نون اكسبرس، والحصول على مكافأة خاصة عند تفعيل البطاقة، وغيرها من المزايا.

قال رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي، أن البنك سعيد بشراكته مع نون وفيزا، والتي تعتبر بمثابة علامة فارقة في جهوده الرامية نحو تزويد عملائه بأفضل المنتجات والخدمات لتلبية احتياجاتهم دائمة التغير

وأضاف أن البنك سعيد أيضًا بتقديم أول بطاقة ائتمانية من نوعها في السوق المصري.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم بطاقة CIB noon الائتمانية للعملاء مجموعة كبيرة من المزايا والعروض الحصرية التي ستساهم في إعادة تشكيل تجربة التسوق بالكامل.

كما أكد على التزام CIB بتقديم حلول مبتكرة توفر لعملائه تجربة مصرفية سلسة وذلك باعتباره من أكبر المؤسسات المالية الرائدة في مصر.

قال مصطفى سالم، نائب رئيس قسم النمو والاستراتيجية الرقمية بشركة "نون مصر"،

أن الشركة تسعى لدفع عجلة الابتكار وإطلاق مبادرات جديدة تدعم القوة الشرائية للعملاء مع المساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي المحلي

وأضاف سالم أن الشركة تفخر بإطلاق أول بطاقة ائتمانية في سوق التجارة الإلكترونية في مصر بالتعاون مع CIB وشركة "فيزا"، مما سيساهم في تطوير تجربة التسوق المحلية عبر الإنترنت.

قال موسام جاديا، نائب الرئيس الأول لنون للمدفوعات، أن إطلاق أول بطاقة مشتركة في مصر، سيمّكن حاملي البطاقات من الاستمتاع بمزايا وعروض حصرية تساعدهم في تحمل تكاليف مشترياتهم.

وأضاف جاديا، أن البطاقة الجديدة ستتيح للعملاء مزايا إضافية عند التسوق عبر الإنترنت من نون، لذا الشركة سعيدة بشراكتها مع CIB الذي يعد اسمًا رائدًا في القطاع المصرفي،

وشركة "فيزا" لتعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت لعملائنا في السوق المصري.

قالت ملك البابا، المدير العام لشركة "فيزا" في مصر، أنه بالرغم من التحسن الملحوظ الذي شهده مجال التجارة الإلكترونية خلال العامين السابقين، إلا أن التحديات الاقتصادية الراهنة زادت من الحاجة إلى توفير المزيد من العروض الجذابة وتسهيلات الدفع.

وأضافت أن الشراكة بين CIB وموقع "نون" وشركة "فيزا" سوف تقدم مزايا لا مثيل لها للعملاء بما يتيح لهم الاستمتاع بقوة شرائية أكبر

حيث أظهرت دراسة أجرتها Visa Stay Secure في عام 2022 أن حوالي 48% من العملاء بمصر يقومون باختيار بطاقات الدفع وفقًا للمكافآت التي تقدمها لهم.