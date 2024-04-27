خبر صادم لجمهور الهلال السعودي لهذا السبب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، فوزًا على خصمه الفتح، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن بنتيجة (3-1).

إصابة جديدة..

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن الجناح البرازيلي ميشايل تعرض إلى إصابة خلال المواجهة ضد الفتح.

ويعاني ميشايل من شد عضلي، ومن المتوقع أن تكشف مزيد من الفحوصات عن مدة غيابه.

وفي نفس السياق، عبر جمهور نادي الهلال عن سعادتهم بإصابة ميشايل وغيابه عن المباريات، بعد أن كلفت رعونة اللاعب أمام المرمى خروج الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 80 نقطة بفارق 12 نقطة عن النصر.

