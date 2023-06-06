كلام فى الهوا

الثلاثاء 06/يونيو/2023 - 08:55 م 6/6/2023 8:55:16 PM

تلعب حالتنا المزاجية دوراً رئيسياً فى سلوكيتنا، حيث إنها تؤثر فى شعورنا، على سبيل المثال هناك من يلجأ إلى تناول الطعام عند تعرضه للتوتر، وهناك من يلجأ للنوم عند الشعور بالاكتئاب.

وهذا يعنى أن الحالة المزاجية تعمل بمثابة محفز قوى يدفعنا إلى أفعال معينة، بغض النظر أن هذه الأفعال صحيحة أو لا.

فالطبيعى هو أن الجوع هو الذى يحفزك لتناول الطعام، ويحفزك النعاس إلى النوم، وما إلى غير ذلك من العادات الطبيعية التى يعتاد عليها الناس، مع اتباع تلك العادات البسيطة خلال مدة طويلة تفعلها دون تفكير.

ولكن كل ذلك مرتبط ببقاء الحال على ما هو جيد للشخص دون أى مشكلات، بمعنى آخر أن يتوفر لديه الطعام والشراب الكافى، ولا يخشى المرض لوجود العلاج والدواء، وأن يسكن فى مسكن ملائم، هذا كله لا يكون إلا إذا كان يحيا فى مجتمع لا يعرف الظلم ويسوده العدل وينتشر فيه العلم، فإذا لم يكن ذلك تكون العادات السيئة هى السائدة.

لم نقصد أحدًا!