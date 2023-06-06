أوكرانيا: انهيار سد نوفا كاخوفكا لن يؤثر على حركة الجيش

تصاعدت التساؤلات بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا حول تأثير الحادثة على نشاط أوكرانيا خلال الحرب، لكن الجيش الأوكراني حسم الجدل وأكد أن الانفجار لن يؤدي إلى عرقلة التقدم الميداني لقواته.

وبعد لحظات من وقوع الانهيار الجزئي، قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وأضافت القيادة على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".

في المقابل، أعلن رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف أن الحادث جاء نتيجة للضربات اليومية عليها من قبل القوات الأوكرانية والتي استمرت منذ عام تقريبا.



وقال ليونتييف في بث "القناة الأولى"، اليوم الثلاثاء: "تم قصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية كل يوم ومرات عديدة، كنا نتمكن من إصلاح الطريق مرتين في اليوم، وتتجاوز كمية الذخيرة التي تم إطلاقها في اتجاه محطة كاخوفسكايا الكهرومائية والمدينة كل الحدود المعقولة، كان هناك يوم تم خلاله إطلاق أكثر من 70 صاروخ "هيمارس" على محطة كاخوفسكايا".

وأضاف: هناك شيء واضح واحد وهو أن مأساة اليوم هي نتيجة لضربة خطيرة أخيرة تم تنفيذها في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء".

ضربة إلى الأمن الغذائي

وفي السياق، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، إن القوات الأوكرانية قصفت محطة كاخوفسكايا الكهرومائية لكي تصرف الانتباه عن الإخفاقات في "الهجوم المضاد".

وشدد سالدو على أن القوات الأوكرانية قصفت ودمرت المحطة بهدف توجيه ضربة إلى الأمن الغذائي في مقاطعة خيرسون الروسية.

وحذرت أوكرانيا بأن خطر كارثة نووية في محطة زابوريجيا "يزداد بسرعة" بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا.

وفي سابق، حذرت كييف، من أن انهيار السد يمكن أن يطلق العنان لـ 18 مليون متر مكعب من المياه ويغرق خيرسون وعشرات المناطق الأخرى التي يعيش فيها مئات الآلاف من السكان، فضلا عن التهديد بإغراق منطقة قريبة من محطة الطاقة النووية، التي تحتلها روسيا.

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية أنرغوآتوم في بيان عبر تطبيق تايغرام إن تفجير السد "يمكن أن تكون له عواقب سلبية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية "، لكن الوضع في الوقت الحالي” تحت السيطرة”.

وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على تويتر أن خبراءها يراقبون عن كثب الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وأنه لا يوجد "خطر مباشر على السلامة النووية" في المنشأة.

ووفق مجموعة عمل تختص بالآثار البيئية لحرب أوكرانيا، فإن الانهيار التام للسد من شأنه أن يجرف الكثير من ضفته اليسرى ، كما أن الانخفاض الحاد في مخزون المياه في الخزان قد يؤدي إلى حرمان المحطة النووية من التبريد الضروري، إضافة إلى تجفيف امدادات المياه في شبه جزيرة القرم.

ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى عقد اجتماع طارئ للتعامل مع الأزمة.

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