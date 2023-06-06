اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي ونتنياهو يؤكدان أهمية التنسيق لكشف ملابسات حادث الحدود

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي ونتنياهو يؤكدان أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف ملابسات حادث الحدود".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

قريبًا إعلان مصر خالية من فيروس "سي"

"السيسي" في مؤتمر "صحة إفريقيا": حريصون على القيام بدور مهم في تحسين الصحة في دول القارة

اكتسبنا خبرات كبيرة في المجال الصحي ونشكر المجتمع المدني على مساهمته في نجاح مبادرة "قوائم الانتظار"

"السيسي" و"نتنياهو" يؤكدان أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف ملابسات حادث الحدود

باستثمارات قدرها 10 مليارات دولار توقيع وثيقة أكبر مشروع للطاقة المتجددة بين مصر والإمارات

الرئيس يبدأ جولة إفريقية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

مصر تفوز بفضية برونزية في أوليمبياد المعلوماتية الأولى للأفرقة 2023

المواصلات العامة.. رحلة عذاب يومية بأعلى سعر

توثيق التراث المصري للحفاظ عليه وإتاحته عبر منصة رقمية

رفض قبول الطلاب المصريين بنظام "أون لاين" في الجامعات المصرية

ضفادع وطين وثعابين.. أكلات غريبة يفضلها النجوم

المركز الدولي للأسماك يتوقع تراجعًا في أسعار السمك نهاية العام الحالي