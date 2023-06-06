الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الإمام الأكبر يؤكد انفتاح الأزهر على المؤسسات الدينية والثقافية حول العالم

شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي

قال الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال استقباله، اليوم الإثنين، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، عضو مجلس حكماء المسلمين، د. قطب مصطفى سانو، إن الأزهر منفتح على مختلف المؤسسات الدينية والثقافية حول العالم.

وأكد الطيب، دعم الأزهر لكل الجهود العلمية التي تسهم في تعزيز التعاون الإسلامي، وترسيخ قيم الأخوة والتعايش والانفتاح الإيجابي على الآخر.

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دور الأمة في مجابهة الأفكار المتطرفة 

 

وأشار الإمام الأكبر، إلى الدور الواجب علي علماء الأمة والمجامع الفقهية في مواجهة الأفكار المتطرفة والسلوكيات المنحرفة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.

وأعرب الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، عن تشرفه بلقاء الإمام الأكبر، وتقدير مجمع الفقة الاسلامي لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة علي كافة المستويات العلمية والثقافية، وكذلك جهود فضيلته لإرساء قيم الأخوة الإنسانية والسلام العالمي، ونشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، ومجابهة التشدد والتطرف.

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