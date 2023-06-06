حملات متواصلة بأحياء المقطم والبساتين والمعصرة للحد من مخالفات البناء

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية واحياء المنطقة الجنوبية لإزالة تعديات البناء المخالف وايقاف الاعمال والتصدى لكل صور التعديات وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وفي هذا الصدد قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء مجدي عبد المتعال بالأشراف على إيقاف أعمال مخالفة بالتنسيق مع الاجهزة المعنية والإدارة الهندسية حيث تم إزالة سقف الدور الثامن بعد الأرضى بالقطعة رقم ٦٠٢٣ المجاورة السادسة منطقة المعراج العلوي وتم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقاد عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة، حملة استهدفت ايقاف اعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بشارع عاطف شفيق المتفرع من شارع ترعة الخشاب بجوار مسجد المروة بمنطقة الدواجن وتم مصادرة المضبوطات وايداعها بمخازن الحي وجاري أتخاذ كافة الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين .

واستمرارا للجهود المبذولة للتصدى للمخالفات وإزالتها قامت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر رئيس حى المقطم بحملة لتنفيذ قرار الإزالة للقطعة رقم 6275 بمنطقة ج الهضبه العليا بمخالفة بناء بالدور الرابع والخامس والسادس بدون ترخيص وتجاوز الارتفاعات القانونية ومخالفا للاشتراطات البناء .

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة مواصلة الجهود للقضاء على المخالفات والتعامل مع اي بلاغات ترد الى الاحياء بشأن مخالفات البناء والاستجابة السريعة والفورية الى جانب استمرار اعمال المتابعة الدورية لشوارع وميادين الاحياء للقضاء على التعديات في مهدها وضمان عدم عودتها مرة أخرى.

مخالفات البناء

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أكد أن العاصمة أنهت استعدادتها الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم الإثنين القادم 12 يونيو 2023، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام الإمتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة مع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية لمتابعة الترتيبات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 - 2023 .

وشدد محافظ القاهرة خلال الإجتماع على ضرورة تواجد المرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 113343 طالبا وطالبة من 33 إدارة تعليمية موزعين على 303 لجنة من بينهم 5 لجان خاصة 3 منهم بمستشفى 57357، وواحدة بمعهد الأورام، ويؤدى الإمتحانات 25043 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم، و23300 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة، و58521 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالى 106864 طالب وطالبة بالإضافة إلى 6479 طالب وطالبة من المدارس الدولية.

مخالفات البناء