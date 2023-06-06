نشرة أخبار الوفد.. السيسى يحذر من خطر الزيادة السكانية على المستشفيات والخدمات الطبية

رصدت بوابة الوفد، أهم وأبرز الأخبار المحلية والرياضية والفنية، اليوم، في نشرة أخبار اليوم الثلاثاء.

ونبدأ بالأخبار المحلية

شهدَ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فعاليات افتتاحِ المؤتمرِ والمعرضِ الطبيِ الإفريقيِ الثاني، وأكدَ أنَّ التعدادَ السكانيَ في مصرَ تجاوزَ الـ 105 ملايينِ نسمةٍ، ما يتطلبُ مضاعفةَ المستشفياتِ والخدماتِ الطبيةِ.



الرئيس عبدالفتاح السيسي



كشفتْ هيئةَ الأرصادِ الجويةِ، أنهُ منْ المتوقعِ أنْ تشهدَ البلادُ غدًا الأربعاءَ ارتفاعًا بدرجاتِ الحرارةِ وتصلُ ذروتها الخميسَ المقبلَ لتسجلَ 39 درجةٍ.

وإلى الأخبار العالمية

لقيَ شخصانِ حتفهما وأصيبَ 10 آخرينَ إثرَ انفجارِ سيارةٍ مفخخةٍ بإقليمِ بدخشان الواقعِ شمالَ شرقيِ أفغانستان، حسبَ ما أعلنَ مسؤولٌ أفغانيٌ، اليوم الثلاثاء.

انفجارِ سيارةٍ مفخخةٍ

تبادلتْ روسيا وأوكرانيا، الاتهاماتِ بتحملِ مسؤوليةِ تفجيرِ سدِ نوفا كاخوفكا الواقعَ في الأجزاءِ التي تسيطرُ عليها روسيا منْ منطقةٍ خيرسون، وتوالتْ التحذيراتُ بضرورةِ إخلاءِ المنطقةِ خوفًا منْ حدوثِ فيضاناتٍ.

وفي نشرتنا الاقتصادية

ارتفعتْ أسعارُ الذهبِ في مصرَ اليوم عشرة جنيهاتٍ، وسجلَ جرامُ الذهبِ عيارَ 21 وهوَ الأكثرُ مبيعًا في مصرَ ألفين ثلاثمائة وخمسين جنيهًا، وسجلَ عيارُ 18 – ألفين وأربع عشر جنيهًا.

أسعارُ الذهبِ

استقرتْ أسعارُ العملاتِ اليوم الثلاثاء، وسجلَ سعرُ الدولارِ أمامَ الجنيهِ ثلاثين جنيهًا وخمسة وسبعين قرشًا للشراءِ، وثلاثين جنيهًا وخمسة وثمانين قرشًا للبيعِ، والريالُ السعوديُ سجلَ ثمانية جنيهات وعشرين قرشًا للشراءِ، وثمانية جنيهات وثلاثة وعشرين قرشًا للبيعِ.

ومن أخبارنا الفنية

يحيي فنانُ العربِ محمد عبده حفلاً غنائيًا جديدًا بالسعوديةِ، يومُ 9 يونيو الجاري وذلكَ ضمنَ موسمِ الحفلاتِ الصيفيةِ المقامَ هناكَ، ويضمُ عددًا كبيرًا منْ نجومِ الغناءِ العربيِ.

محمد عبده

تحلّ اليومَ الذكرى الـ 40 لرحيلِ الفنانِ محمود المليجي أحدَ أبرزِ المواهبِ في تاريخِ السينما المصريةِ، وأبرزَ منْ جسدَ دورَ الشريرِ وحتى الأدوارِ الإنسانيةِ، وقدمَ للسينما على مدى أكثرَ منْ أربعينَ عامًا مئاتِ الأفلامِ المميزةِ.