186 طالب وطالبة بشعبة الأدبى يؤدون امتحان القرآن الكريم بجنوب سيناء

قال مضر عبد السميع نوار وكيل المنطقة الأزهرية ورئيس شئون الطلاب أن الامتحانات بدأت فى موعدها فى التاسعة صباحا دون أى معوقات وسط إجراءات احترازية وأمنية، و أن طلاب جنوب سيناء ملتزمين بالتعليمات الأمنية والإجراءات الاحترازية ومنع دخول المحمول إلى داخل اللجان وأن غرف العمليات الرئيسية بالمنطقة الأزهرية لم تتلقى اى شكاوى من الامتحانات أو ورقة الامتحان والغش فردى أو جماعى .



ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية اليوم الثلاثاء امتحان مادة القرآن الكريم من الساعة 9 حتى الساعة الحادية عشر فى لجان طور سيناء وشرم الشيخ ودهب ونويبع وأبو رديس ورأس سدر وكاترين والجوافة .



وأشار نوار إلى أن جميع الإمكانيات متاحة للطلاب لتأدية الامتحانات فى سهولة ويسر مع توافر طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة وتوافر سيارة إسعاف أمام كل لجنة لاستخدامها فى اى طوارىء .