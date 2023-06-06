"الرياضة والاستثمار في الشباب" على طاولة منحة ناصر للقيادة الدولية

انطلقت جلسة حوارية تحت عنوان" الرياضة والاستثمار في الشباب"، بمشاركة 150 قيادة شبابية من 55 دولة من قارات أفريقيا وآسيا واوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، علي هامش فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة.

وكان في مقدمة حضور تلك الجلسة الحوارية الصباحية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن غزالي منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والإعلاميين والصحفيين.

واستضافت الجلسة الحوارية الافتتاحية المنعقدة ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، التي جاءت حول الرياضة والاستثمار في الشباب، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدرالية الإفريقية "الأوكسا"، وأدارها دانيال أبو مره أحد المشاركين في منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الرابعة من دولة سوريا.



ومن ناحيته أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في بداية حديثه، عن سعادته بالتواجد وسط القيادات الشبابية المشاركة في منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الرابعة، موجهاً التحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يحرص دائما علي تقديم الرعاية والدعم المستمر لهذه المنحة التي تعد من أهم رؤى الإستراتيجية الوطنية للشباب ويتم السعى فيها دائما إلى الاستدامة في تطويرها.

وذلك في إطار احترام مصداقية رؤية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وأهمية إستدامتها ليتعرف عليها الشباب حول العالم حيث أنه بالرغم من تغير الأجيال والثقافات والعادات لكن تظل قناعات الشباب مرتبطة بالولاء لقارتنا الأفريقية.

وأشار إلي أنه يتم تقييم آراء المشاركين بالمنحة عقب كل نسخة حتي يتم التخطيط لتنفيذ الأفضل في النسخة التالية لضمان التفاعل والتشابك المستمر بين شبابها وترجمته إلى عمل علي أرض الواقع، واستعرض "صبحي" رؤية وزارة الشباب والرياضة وهيكلها التنظيمي وإدارتها المختلفة ودورها في دعم الشباب على المستوى المحلي والإفريقي والدولي من خلال قطاعيها الشبابي والرياضي، واستراتيجياتها الوطنية التي تعمل في إطارها بها تجاه الرياضة والشباب.

وأكد علي أنه خلال الأربعة سنوات الماضية تم تنفيذ ٥ آلاف برنامج بقطاع الشباب بإجمالي ١٣١ مليون مشاركة شبابية خلال الأربعة سنوات الماضية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية الرياضية ورياضة البطولة.

وأضاف " صبحي" خلال حديثه، أن هناك أهمية كبيرة للتعاون والتبادل الشبابي بين الشباب المصرى والشباب الافريقي وشباب العالم تدركها وتعطي لها وزارة الشباب والرياضة أولوية كبري من خلال تنظيم منحة ناصر للقيادة الدولية التي تقع تحت برامج قطاع الشباب الذي يهتم بالشباب سواء في التطوير الداخلي أو الخارجي، فضلا عن باقية الأنشطة والمشاريع التي تقوم بها الوزارة .

وأعرب أن الرياضة تحتل جزء كبير وأساسي من حياة البشر فالرياضة وحقوق الإنسان، والرياضة والصحة أشياء طبيعية وحقوق للجميع لا يمكن تجزأتها، موضحًا أن خلفيته الأولي كانت عمله كأستاذ جامعي ويفتخر بذلك العمل حيث تحتوي مصر علي أكثر من ٢٠٠ معهد وعدد كبير من الجامعات الحكومية والخاصة فيهم أكثر من مليون طالب جامعي في مختلف الجامعات والمعاهد، وأنه يسعي الآن للربط بين منحة ناصر للقيادة الدولية وشباب الجامعات الإفريقية في النسخ القادمة من المنحة، مؤكدًا أن الأربعة سنوات القادمة ستشهد طفرة في العمل داخل الإتحاد الإفريقي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن أستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، في تطوير الرياضات الإلكترونية له أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث أنها تمثل استثمارات بمبالغ طائلة وتحظي بوقت كبير للشباب وأيضاً لها عوائد مالية كبيرة مشيراً إلي وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية ككل لديهم رؤية وخطة واضحة في كيفية مواجهة البطالة والتحكم في عدم زيادتها والتقليل من نسبتها في ظل وجود أولويات تتعلق بالحفاظ علي المشروعات القومية وفي بقاء القطاع الخاص بجانب الاهتمام بالتعليم المرتبط بالتوظيف.

و أشار "صبحي" إلى أن الدولة المصرية تدعم الشباب لتنفيذ مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة في ظل وجود التلاحم بين القطاع الخاص مع القطاع الحكومي فيما يخص التمكين الاقتصادي للشباب الذي أدي إلي تشجيع الشباب لعمل مشروعات صغيرة في ظل ما يقدم لهم من تيسيرات مختلفة لتدريبهم ومساعدتهم في وضع دراسة الجدوى، وما ويقدمه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير من الدعم لهم في التمويل بالإضافة إلي وجود البنك المركزي الذي يعمل علي تقديم مجموعة من الخدمات والتوعية فيما يخص الشمول المالي وتقديم أنواع مختلفة من القروض مما ساهم في تغيير من فكر واتجاهات الشباب وجعلهم يتحركون بشكل مختلف كما أن وزارة الشباب والرياضة لديها وزارة منصة توظيف مصر يتم فيما الإعلان عن الوظائف وتفطية الوظائف مع احتياجات الشباب.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته في الجلسة الحوارية المنعقدة ضمن فاعليات منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الرابعة، بدور حسن غزالي منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية وجهده في فكرة وتنظيم المنحة وتطويرها كل دفعة عن الدفعات السابقة .

كما توجه بالشكر إلى اللواء أحمد ناصر لحضوره تلك الجلسة الحوارية الهامة ونقل خبراته إلى المشاركين من مختلف دول العالم متحدثًا عن بطولاته الرياضية ومكانته كرئيس اتحاد اللجان العربية التي توحد أسلوب المنافسات الرياضية، بجانب ترأسه للأنظمة الفيدرالية للإتحادات العربية.

ووجه اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدرالية الإفريقية "الأوكسا"، الشكر في بداية حديثه بالجلسة الحوارية من فاعليات صباح اليوم الثلاثاء من منحة ناصر للقيادة الدولية، إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإلي قيادات وزارة الشباب والرياضة علي الدعم المادي والمعنوي منذ توليه الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، وكذلك دعمه بوجه خاص للاوسكا.

وأكد علي الاهتمام السياسي لجمهورية مصر العربية ومجلس الوزراء المصري في مجال تطوير الرياضة، واستضافة العديد من الأحداث الرياضية، بالتوازي مع تطوير بنية مصر التحتية بشكل غير مسبوق علي المستوي الإفريقي وأيضاً العالمي حيث تمتع ببنية تحتية رياضية قوية للغاية، وأنه إذا لم يكن القائد الرياضي لديه الموهبة والقدرة والكفاءة أن يكون قائدا للرياضة الأفارقة فلن يختاره الأفارقة.

وأكد "ناصر" علي أن هناك رابط ووحدة بين الحكومات وبين الرياضة وبين اللجان الأولمبية حيث لا يكون هناك أى نشاط إلا في وجود حكومة أي دولة تسمح بوجود نشاط وهو ما أظهر معه أهمية لوجود وزارات الشباب والرياضة في الدول المختلفة حيث تشجع علي الرياضة وممارستها.

ولفت إلي أن اتحاد الكونفدرالية الإفريقية "الأوكسا" هو منظمة تضم كل الرياضات المختلفة على مستوى القارة فهو يضم عدد ٧٧ اتحاد إفريقي بمشاركة 57 دولة أفريقية، لتطوير الرياضة الإفريقية والمنظمات وتخطيط التقدم ورفع الجودة في كل أشكال المشاركات الرياضية ومكافحة أي مشاكل أو صعوبات، بالإضافة إلي تعزيز النفوذ الإفريقي علي الصعيد الدولي، مضيفاً بأنه تم زيادة أعداد رؤساء الاتحاد الإفريقي من المصريين إلي 33 رئيس، وذلك يدل علي الكفاءة والقدرة.

وقدم رئيس اتحاد الكونفدرالية الإفريقية "الأوكسا"، خلال كلمته في الجلسة الحوارية، التحية إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على ما لمسه من نقطة إيجابية في منحة ناصر للقيادة الدولية تتمثل التوازن الموجود بين نسبة البنات والشباب المشاركين في المنحة، وهي تعتبر من المعوقات التي يتم الحديث عنها على المستوي القارئ والافريقي حيث يتحدث البعض في أن المرأة غير منصفة في افريقيا أو في العالم العربي.

وأضاف أن إلي سعادة "الاوسكا" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما أعرب عن فخره بالتواجد في هذه الجلسة الحوارية من فعاليات منحة ناصر التي تضم تعداد شبابي كبير من مختلف الدول ثم عرض فيديو تعريفي عن الأوكسا والأنشطة التي تقيمها مؤكدا على أنه بدون دور وزارة الشباب والرياضة لم نكن نستطيع تحقيق الأهداف التي تحققت.

ووجهت القيادات الشبابية المشاركة في النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية عدداً من الأسئلة والاستفسارات والمداخلات بعد انتهاء المتحدثين من كلماتهم في الجلسة المنعقدة فى بداية فاعليات صباح يوم الثلاثاء من منحة ناصر للقيادة الدولية التي جاءت حول الرياضة والاستثمار في الشباب حول الشباب، ثم ألتقط المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية صوراً تذكارية وسط تفاعل وحفاوة بالغة وسعادة من قبل الجميع بهذه الجلسة المتميزة والمعلومات الهامة التى حصلوا عليها .

ومن ناحيته أوضح حسن غزالي منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية، أنه يشارك في النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة العامة قيادات شبابية متميزة من دول (تنزانيا، تونس، جنوب افريقيا، الصين، اذربيجان، البرازيل، فلسطين، سيراليون، روسيا، المغرب، عمان، الأردن، تشاد، باكستان، الكاميرون، لبنان، أرمينيا، النيجر، المكسيك، والجزائر) .

وأضاف "غزالي" أن منحة ناصر للقيادة الدولية تهدف إلي تمكين الشباب، واعطاء الفرصة للفاعلين من دول العالم المختلفة للإندماج مع بعضهم البعض وعقد الشراكات في مختلف المجالات، وليس فقط على المستوى القاري بل العالمي، وبين دول الجنوب جنوب، وتعزيز الاعتماد على الذات لدى البلدان النامية من خلال تبادل الخبرات وتعزيز قدرتها الإبداعية لإيجاد حلول لمشاكلها التنموية بما يتماشى مع تطلعاتها وقيمها واحتياجاتها الخاصة

ويذكر أن منحة ناصر للقيادة الدولية تعد أحدى الآليات التنفيذية لتنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم الكفاءات من الشباب الإفريقي، وتمكينهم من خلق رؤية شاملة ومحورية ترتبط بالقضايا العالمية وخطط التنمية المستدامة، ودعم فرص الترويج للدور المصري عالمياً كما تأتى في إطار تنفيذ كل من رؤية مصر لأهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063، وتعاون الجنوب الجنوب.