ميسي وبنزيما ورونالدو.. مثلث الرعب في الدوري السعودي

ميسي وبنزيما من الأسماء المرعبة في عالم كرة القدم، اقتربا من الوصول إلى الدوري السعودي، بعد أن سبقهم الدون كرستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

وكشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان السابق، سيوقع عقود انتقاله لنادى الهلال السعودي خلال الـ48 ساعة المقبلة، عقب انتهاء رحلته مع باريس سان جيرمان الفرنسي مساء أمس السبت، ورحل ميسي (35 عاما) عن باريس فور انتهاء تعاقده مع النادي في 30 يونيو الجاري، ليصبح حرا فى الانتقال إلى أى نادٍ، وودع ميسي ناديه باريس سان جيرمان بالفعل.

ميسي يوقع عقود انتقاله لنادي الهلال في باريس

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه من المنتظر أن يوقع ميسي عقود انتقاله لنادي الهلال في باريس، بحضور الوفد السعودي الذي يتواجد في العاصمة الفرنسية، قبل وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الـ48 ساعة القادمة، تمهيداً لإعلان الصفقة بشكل رسمي عقب وصوله الرياض دون تحديد قيمة الصفقة ولا راتب اللاعب حتى الآن".

وواصلت الصحيفة السعودية أن "ميسي سيكمل مسيرته الرياضية في السعودية على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم لفريق النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، خصوصاً بعد اطلاع خورخي، والد ووكيل ميسي، على مقر السكن في الرياض تمهيداً لإقامة النجم الأرجنتيني في العاصمة السعودية"، وتوقعت الصحيفة أن يعلن الهلال عن أغلى صفقة في التاريخ بضم بطل العالم بعد غد الثلاثاء.

رئيس اتحاد جدة فى مدريد لتوقيع عقود انتقال كريم بنزيما

بينما كشفت تقارير صحفية عن تحرك رسمي من نادى اتحاد جدة السعودي لحسم صفقة الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق.

وأعلن نادي ريال مدريد رسميًا رحيل كريم بنزيما، اليوم الأحد، بعد إنهاء عقده بالتراضي، إثر 14 موسمًا مليئًا بالألقاب، وأوضحت قناة "الإخبارية" السعودية أن نادى اتحاد جدة توصل لاتفاق رسمي مع كريم بنزيما للانضمام لصفوفه بعقد يمتد لموسمين.

وأضافت القناة السعودية أن رئيس نادى اتحاد جدة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان فى العاصمة الإسبانية مدريد للتعاقد مع بنزيما فى صفقة انتقال قياسية، فيما أكدت بشبكة "ريليفو" الإسبانية أن رئيس نادي اتحاد جدة ونائبه سيتواجدان فى العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد، من أجل إنقاذ الصفقة، مؤكدة أن بنزيما عقد جلسة مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لإبلاغه بقرار الرحيل.