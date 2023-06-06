إطلاق اسم شرم الشيخ على أحد الميادين الهامة في مدينة نيش الصربية

خلال زيارته لمدينة نيش الصربية ولقاؤه مع عمدة المدينة ، تم الاتفاق ما بين اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع "دراجنا سيتيروفسكى " عمدة مدينة نيش الصربية على إطلاق اسم مدينة شرم الشيخ على احد الميادين الهامة بالمدينة ، وقام المحافظ بمعاينة المكان وأشار لضرورة ان يتوسطة احد الايقونات الشهيرة التي ترمز لشرم الشيخ ،

جاء ذلك في إطار تدعيم أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتفعيلا لاتفاقية التاخى المبرمة بين المدينتين.

كما إلتقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع وزير السياحة والشباب الصربي وذلك بمقر السفارة المصرية في صربيا ، وذلك في حضور السفير باسل صلاح سفير مصر في صربيا وذلك في اطار جهوده لتنشيط السياحة وفتح اسواق جديده ، ومنها السوق الصربي،

وتناول المحافظ في اللقاء امكانات مدينه شرم الشيخ السياحية المتنوعة والتي تشمل عده انواع من السياحة منها السياحة الشاطئية وسياحه المؤتمرات والسياحة البيئية وسياحه السفاري والسياحة الرياضية والسياحة الثقافية ، بالإضافة لامتلاك المدينة 55000 غرفه سياحيه وقريه أوليمبية تشمل صاله العاب دوليه وملاعب تنس وملاعب إسكواش وحمام سباحه اولمبي ، وقد استقبلت القرية عده فرق عالميه في الآونة الأخيرة وكان اخرها منتخب السباحة الايطالي الأولمبي ، كما استضافت عدة بطولات دولية اخرى،