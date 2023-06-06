الاتحاد الإفريقي يدعم قرارات رئيس مالي وشعبه في شؤون البلاد

أعلن العقيد غزالي العثماني، رئيس اتحاد جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، عن تأيده أي قرار سيادي لدولة وشعب مالي، حسبما قال حمادة ماضي رئيس الوزراء السابق والمستشار الدبلوماسي لرئيس جزر القمر.

وقال حمادة ماضى، إن غزالي العثماني رئيس الاتحاد الافريقي الحالي، عن استعداده المقرب إلي مالي، ربما بعد الاستفتاء بهدف التأكد من التطورات الأخيرة في البلاد.

وأوضح ماضي، أن الزيارة هدفها زيادة قوة الدفاع المسلح وقوات الأمن، مضيفًا أن سيكون عليه أن يشجع السلطات المالية " الديناميكية الجديدة التي بدأت في البلاد".

وأشار إلي أن، رئيس الاتحاد الافريقي، سيزور بعد مالي، بوركينا فاسو وغينيا، موضحًا بأنه في مهمة في تلك البلدان لمناقشة الوضع قبل وصول رئيس الاتحاد.

وأضاف أن المبادئ الأساسية للديمقراطية، هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لذلك الاحداث في مالي يعود إلي الشعب لاتخاذ القرار الصالح لبلدهم.

قال مستشار الرئيس، أن رئيس الاتحاد جدد محاورًا منفتحًا ومتفهمًا للغاية وحازمًا، لن أتردد في التأكيد علي الالتزام بكافة المبادئ الحرية والديمقراطية.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي، علق مالي من هياكله في 1 يونيو 2021 ، عقب انقلاب 24 مايو 2021 ، عندما اعتقل المجلس العسكري الرئيس باه نداو ورئيس وزرائه مختار أواني. .

كان رفع العقوبات المفروضة على مالي مشروطا بعودة السلطة إلى السلطات المدنية