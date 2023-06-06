سينما الهناجر تحتفل بذكرى رحيل محمود المليجي..الليلة

احتفالًا بذكرى رحيل الفنان القدير محمود المليجي، تعرض سينما الهناجر فيلم "الأرض" مجانا للجمهور، ويعقب عرض الفيلم ندوة تديرها الدكتورة سامية حبيب الكاتبة والناقدة الفنية ووكيلة المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون.

تفاصيل احتفال سينما الهناجر بذكرى رحيل محمود المليجي

يأتى الاحتفال بذكرى رحيل محمود المليجي ضمن عروض النشاط السينمائى بصندوق التنمية الثقافية لشهر يونيو، والتى يشرف عليها المخرج السينمائى الكبير أشرف فايق، وبرئاسة الدكتور هانى أبو الحسن رئيس الصندوق.

مشهد من فيلم الأرض

موعد عرض فيلم الأرض بسينما الهناجر

الفيلم يبدأ الساعة السابعة مساء بسينما الهناجر، ويعرض أيضا سينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيناس دياب، ويدير ندوة الفيلم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الناقد الفني محمد كمال مبارك.

فيلم "الأرض" هو فيلم مصرى درامى من إنتاج سنة 1970 من إخراج يوسف شاهين، عن رواية الكاتب المصرى عبد الرحمن الشرقاوى، ويعتبر أحد أهم أفلام السينما المصرية، وفى احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996 تم تصنيفه فى المركز الثانى ضمن أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية فى استفتاء النقاد.