الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة، طالت 16 فلسطينيًا، بينما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في أنحاء متفرقة من مدينة نابلس، واعتقلت 5 فلسطينيين وهم: قاسم صبحي قدح من حي المساكن الشعبية، وإبراهيم محمد دويكات من بلاطة البلد، ومحمد رائد ريشة من منطقة المخفية، وأحمد غسان خالد من حي المعاجين، وسليمان قطناني من مخيم عسكر، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وفي بلدة طمون جنوب طوباس، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد عماد بني عودة (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتقلت الشاب جواد محمود طقاطقة (33 عاما)، بعد دهم منزله، وتفتيشه، وسلّمت آخر بلاغا، لمراجعة مخابراتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات سلّمت الشاب خالد تنوح من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بلاغا، لمراجعة مخابراتها، في مجمع “غوش عصيون” جنوبا.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد محمود الناطور، وإياد أبو صلاح، بعد مداهمة منزليهما في الحي الشرقي للمدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحام مدينة طولكرم، وضاحية ذنابة شرقا، حيث أطلقوا خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والأعيرة النارية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، كلا من: علي عيشة، وزين مهنا، ويزن سليمي، بعد أن داهمت منازل ذويهم في البلدة، وتفتيشها، وعبثت بمحتوياتها في بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة.

هدم منازل الفلسطينيين

وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، منزلا يعود للمواطن أحمد أبو غازي شريتح في قرية المزرعة الغربية القبلية شمال غربي رام الله، بحجة البناء في مناطق ج.

وقال رئيس بلدية المزرعة الغربية بسام الخطيب، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات هدمت منزل المواطن أسعد غازي شريتح، الواقع في منطقة “عين حراشة” غرب القرية.

وأضاف، أن الاحتلال لم يخطر أصحاب المنزل بنية الهدم من قبل، إضافة إلى أن المنزل مبني منذ أكثر من 20 عاماً، وتبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، ويقع في المناطق المصنفة (ج)، وقرب البؤرة الاستيطانية “حورشة”.

وأشار الخطيب وفق ما ذكرته الوكالة الرسمية للأنباء، إلى أن المستوطنين في هذه البؤرة يعتبرون من المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين كل ما سنحت لهم الفرصة، إذ تقع مواجهات وصدامات على الدوام معهم، بحماية من جيش الاحتلال.

يذكر أن سلطات الاحتلال استولت على ستة آلاف دونم من مساحة القرية الكلية التي تقدر بنحو 13 ألف دونم، ويحيطها من ثلاث جهات، باستثناء جهة الشرق عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وهي: مستوطنتا “نحلائيل”، و”تلمون”، وبؤرتا “حورشا”، و”كيريم راعيم”.

وذكر إعلام محافظة القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي واد الجوز بالقدس، حيث هدمت منزل آل طوطح في واد الجوز وهذا هو المنزل الثالث الذي يهدمه الاحتلال لعائلة طوطح في نفس هذا الحي.

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