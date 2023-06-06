السيسي: كورونا أظهرت هشاشة النظام الصحي لأفريقيا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل من ساهم ويساهم في إنجاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، متابعًا أن الدولة المصرية حريصة على القيام بدور إيجابي في القطاع الصحي المصري والأفريقي .

وتابع الرئيس السيسي، أن الخبرات الطبية التي اكتسبتها مصر جاءت في ظل ظروف متشابهة تمامًا مع الدول الأفريقية، مضيفًا ان كورونا أظهرت هشاشة النظام الصحي لإفريقيا، ولكن بالتعاون مع بعضنا البعض نستطيع أن نحسن الكثير من القدرات المتواضعة التي لدينا، وبالأفكار المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز.