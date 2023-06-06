مايكروسوفت تدفع 20 مليون دولار غرامة جمع بيانات الأطفال

سيتعين على مايكروسوفت Microsoft دفع 20 مليون دولار أمريكي لتسوية الرسوم التي فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بأن الشركة انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA). في الشكوى التي قدمتها وزارة العدل نيابة عن لجنة التجارة الفيدرالية، اتهمت الإدارة العملاق التكنولوجي بجمع معلومات مستخدمي Xbox دون السن القانونية والاحتفاظ ببياناتهم حتى دون موافقة والديهم. لتتمكن من لعب ألعاب Xbox واستخدام خدمات مثل Xbox Live، يتعين على المستخدمين التسجيل للحصول على حساب وتقديم معلوماتهم الشخصية، بما في ذلك الاسم الكامل وعنوان البريد الإلكتروني ومكان الميلاد.

حتى عام 2021، طُلب من المستخدمين أيضًا تقديم أرقام هواتفهم والموافقة على سياسة إعلانات Microsoft. وجدت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن Microsoft طلبت فقط من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا إقناع والديهم بإكمال إنشاء حساباتهم بعد أن قدموا بالفعل معلوماتهم الشخصية. وعلى ما يبدو، من عام 2015 حتى عام 2020، قامت Microsoft بجمع البيانات والاحتفاظ بها من المستخدمين دون السن القانونية، حتى لو لم يكمل آباؤهم عملية التسجيل. بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، يجب أن تحصل الخدمات والمواقع عبر الإنترنت على موافقة أبوية يمكن التحقق منها قبل استخدام أي معلومات شخصية من الأطفال.

أوضحت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أيضًا أن مايكروسوفت Microsoft تجمع بين علامة اللاعب الخاصة بالمستخدم ومعرف ثابت فريد يمكن مشاركته مع مطوري الطرف الثالث، حتى بالنسبة للحسابات المملوكة لمستخدمين دون السن القانونية. في منشور مدونة، قال Dave McCarthy ،CVP Xbox Player Services، إن مايكروسوفت Microsoft لم تحتفظ عن قصد بحسابات الأطفال التي لم يكملها والديهم. وقال إن الشركة وجدت خللاً تقنيًا تسبب في الاحتفاظ بالبيانات أثناء تحقيقاتها، وقام فريقها الهندسي بحذف بيانات الأطفال المتضررين بعد إصلاح المشكلة. وأضاف: "لم يتم استخدام البيانات أو مشاركتها أو تحقيق الدخل منها".

بالإضافة إلى دفع 20 مليون دولار لتسوية رسوم لجنة التجارة الفيدرالية، ستكون مايكروسوفت مطالبة أيضًا بموجب الأمر المقترح من وزارة العدل بتغيير عملية إنشاء الحساب للمستخدمين دون السن القانونية. قام عملاق التكنولوجيا بالفعل بتحديث العملية بحيث يطلب تاريخ ميلاد شخص ما أولًا، وإذا لزم الأمر، اطلب موافقة الوالدين قبل أن يطلب من المستخدمين إدخال أي معلومات أخرى يمكن التعرف عليها. سيطلب أيضًا من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا والذين أنشأوا حسابًا قبل مايو 2021 أن يطلبوا من والديهم إعادة التحقق من حسابهم خلال الأشهر القادمة.

تطلب FTC من مايكروسوفت Microsoft إنشاء نظام من شأنه حذف جميع المعلومات الشخصية التي تجمعها من الأطفال في غضون أسبوعين إذا لم يكمل آباؤهم إنشاء حساباتهم أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، تريد الشركة إخطار ناشري ألعاب الفيديو إذا كانت المعلومات الشخصية التي تمت مشاركتها من طفل، بحيث يمكن حمايتها بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA). في حين أن مايكروسوفت Microsoft قد نفذت بالفعل تغييرات على عملية التسجيل الخاصة بها، إلا أنه لا يزال يتعين الموافقة على الأمر المقترح من قبل محكمة فيدرالية قبل أن يصبح ساري المفعول.