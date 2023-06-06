بيراميدز يواجه فاركو في مهمة اقتناص صدارة الدوري

تتجه أنظار محبي كرة القدم المصرية إلى ملعب ستاد برج العرب من أجل متابعة المباراة القوية المرتقبة التي ستجمع بين بيراميدز و فاركو مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق بيراميدز مواجهة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة منه أجل اقتناص صدارة الدوري بشكل مؤقت من الأهلي الذي يتربع على قمة جدول الترتيب.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي المتصدر، وبفارق 7 نقاط عن فيوتشر الذي يحتل المركز الثالث.

على الجانب الأخر يخوض فريق فاركو مباراة اليوم على أمل العودة لطريق الانتصارات بعد التعادل في الجولة السابقة مع فريق سيراميكا كليوباترا.

ويحتل فريق فاركو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة حصدها من 30 مباراة، بواقع 9 انتصارات و14 تعادل، بينما خسر في 7 مواجهات حتى الآن.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو اليوم:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز ضد فاركو في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل الدوري.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الداخلية ضد حرس الحدود ..

ويستعد فريق الداخلية لخوض مواجهة صعبة أمام حرس الحدود والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد بتروسبورت، لحساب الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية.

فيوتشر ضد إنبي ..

وسيكون فريق فيوتشر في مهمة صعبة للعودة إلى طريق الانتصارات عندما يلتقي نظيره إنبي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.