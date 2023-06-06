البحيرة تنظم تنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية 6 أكتوبر بإدكو

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو ، ومؤسسة راعي مصر بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية 6 أكتوبر ، تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 400 من أهالي القرية بمختلف التخصصات ( 144 باطنه - 70 رمد - 91 عظام - 3 نساء - 2 جلدية- 37 أسنان - 33 نظارات - 20 تحاليل )

كما تم رش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وعلاج جماعى لعدد 200 أغنام ضد الطفيليات الداخلية بالإضافة الى صيانة وإنارة

الكشافات بالقرية ،وتنفيذ حملة نظافة لجمع القمامة والمخلفات من القرية بسيارات الوحدة المحلية .

وخلال القافلة تم عقد ندوات تثقيفية تناولت عدة موضوعات عن أهمية تنظيم الأسرة ورأى الدين الإسلامي في التنظيم الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية منها ومراكز تجميع الألبان وأهمية التأمين على الماشية .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .