الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

البحيرة تنظم تنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية 6 أكتوبر بإدكو

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو ، ومؤسسة راعي مصر بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية 6 أكتوبر ، تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 400 من أهالي القرية بمختلف التخصصات ( 144 باطنه - 70 رمد - 91 عظام - 3 نساء - 2 جلدية- 37 أسنان - 33 نظارات  - 20 تحاليل )

كما تم رش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وعلاج جماعى  لعدد 200  أغنام ضد الطفيليات الداخلية بالإضافة الى صيانة وإنارة 

الكشافات بالقرية ،وتنفيذ حملة نظافة لجمع القمامة والمخلفات من القرية بسيارات الوحدة المحلية . 

وخلال القافلة تم عقد ندوات تثقيفية تناولت عدة موضوعات عن أهمية تنظيم الأسرة ورأى الدين الإسلامي في التنظيم الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية منها ومراكز تجميع الألبان وأهمية التأمين على الماشية . 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

 

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