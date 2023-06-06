السيسي: "مصر اكتسبت خبرات كبيرة في المجال الصحي"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التعداد السكاني في مصر تجاوز الـ 105 ملايين نسمة، ما يتطلب مضاعفة المستشفيات والخدمات الطبية، بمعنى لو لدينا 500 مستشفى فنحن الآن بحاجة إلى ألف مستشفى، مؤكدًا أن مصر اكتسبت خبرات كبيرة في المجال الصحي.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل من قام بالمساهمة ويسهم في إنجاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، متابعًا أن الدولة المصرية حريصة على القيام بدور إيجابي في القطاع الصحي المصري والأفريقي.

وتابع الرئيس السيسي، أن الخبرات الطبية التي اكتسبتها مصر جاءت في ظل ظروف متشابهة تمامًا مع الدول الأفريقية، مضيفًا ان كورونا أظهرت هشاشة النظام الصحي لأفريقيا، ولكن بالتعاون مع بعضنا البعض نستطيع أن نحسن الكثير من القدرات المتواضعة التي لدينا، وبالأفكار المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز.