تنفيذ محاكاة لسيناريو إخلاء مجلس المدينة وإقامة معسكر للإيواء بسفاجا

ونفذت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، صباح اليوم نموذج محاكاة لسيناريو إخلاء مجلس مدينة سفاجا بسبب حدوث زلزال، وإقامة معسكر للإيواء، في إطار خطة محافظة البحر الاحمر لإعداد كوادر قادرة علي مجابهة الأزمات والكوارث في حال حدوثها، وذلك للوقوف علي مدي جاهزية كافة الجهات المعنية لمواجهة المخاطر .

ومن جانبه أكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، أنه تم تنفيذ نموذج المحاكاة في حالة حدوث كارثة فعلية للوقوف علي مدي جاهزية الجهات التنفيذية لمواجهة أي أحداث طارئة واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والكوارث كما تم إقامة نموذج مصغر لمعسكر ايواء عاجل اشتركت في تجهيزه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بمدينة سفاجا ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال حدوث كوارث طبيعية فضلاً عن توفر الإسعاف والخدمات الطبية المجهزة التي يمكنها التعامل مع الأزمة منذ وقوعها حتي التغلب عليها، بالإضافة إلى مسجد و كنيسة و مدرسة و مطعم وصالة طعام و مشغل ومعرض ملابس وحضانة .

وفي ذات السياق أشاد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة بروح الفريق التي تواجدت خلال التجربة وبمجهودات مديرية التضامن الاجتماعي، مشيداً بالمستوي المتميز لمعسكر الايواء الذي تكتمل فيه كافة متطلبات الحياة من مأكل وملبس وعلاج ودعم نفسي وغيرها، مؤكداً أن هذا المعسكر يعد الأفضل فيما تم تنفيذه بمختلف مدن المحافظة حتي الآن .

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أصدر تعليماته بتنفيذ محاكاة لسيناريو مواجهة أزمة بكل مدينة علي حدة لبحث مدي جاهزية تلك المدن علي مواجهة الأزمات والكوارث للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والمواقف الطارئة.

شهد التجربة وعبد الحميد رضوان سكرتير مدينة سفاجا ومحمد علي صديق مدير إدارة الأزمات والعمليات بالمدينة و محمود خليفة مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالمدينة ومديري القطاعات الخدمية بالمدينة الساحلية .

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ نموذج محاكاة لوجود كارثة فعلية بمدن راس غرب و القصير ومرسى علم للوقوف علي مدي جاهزية الجهات التنفيذية بمدن البحر الاحمر لمواجهة أي أحداث طارئة واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والكوارث

كما تم إقامة نموذج مصغر لمعسكر ايواء عاجل اشتركت في تجهيزه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال حدوث كوارث طبيعية

فضلاً عن توفر سيارات الإسعاف والخدمات الطبية المجهزة التي يمكنها التعامل مع الأزمة منذ وقوعها حتي التغلب عليها بالإضافة إلى مسجد وكنيسة ومطعم وصالة طعام .

وأشاد نادي نصيف مدير إدارة الأزمات بالمحافظة بروح الفريق التي تواجدت خلال التجربة

مشيداً بالمستوي المتميز لمعسكر الايواء الذي تكتمل فيه كافة متطلبات الحياة من مأكل وملبس وعلاج ودعم نفسي وغيرها .

معسكر ايواء

معسكر ايواء

معسكر ايواء