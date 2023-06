Apple Vision Pro.. نضارة آبل الجديدة للواقع المختلط والمشكلات لا تزال قائمة

Apple Vision Pro.. "واو ، واو ، واو" كان هذا هو أول رد فعل من أحد الحاضرين المتحمسين في WWDC أثناء انتظار اختبار سماعة الواقع المختلط Vision Pro من Apple. هذا المستوى من الإثارة هو بالضبط ما تأمله Apple. من الناحية الواقعية، لن يتمكن الجميع من شراء جهاز بقيمة 3499 دولارًا. ولكن إذا تمكنت آبل من إثارة حماس المستهلكين العاديين لفكرة الحوسبة المكانية، فستكون قادرة على إحداث دفقة أكبر عندما تكشف حتمًا عن متابعة ميسورة التكلفة.

تدريب عملي على Apple Vision Pro

بعد قضاء ثلاثين دقيقة مع Apple Vision Pro، كانت ردة فعلي أكثر هدوءًا من ذلك الحاضرين المثير للإعجاب. إنها بلا شك أفضل تجربة واقع مختلط (VR / AR) مررت بها حتى الآن، مما يوفر إحساسًا لا مثيل له بالانغماس، ويعرض بشكل حاد بما يكفي لقراءة النص على مواقع الويب، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام قائمة على الإيماءات. ومع ذلك لا تزال في النهاية سماعة رأس VR، مع وجود العديد من المشكلات المستوطنة في الفئة بأكملها.

لا يمكن استخدام Apple Vision Pro مع النظارات، لذلك يجب على أي شخص يحتاج إلى تصحيح الرؤية طلب عدسات إضافية، كما تجد أنها أفضل من أي من أجهزة Meta VR، لكن سماعة الرأس لا تزال تضع القليل من الضغط على العين وحول الأنف بمجرد شدها بأمان باستخدام قرص خلفي. كانت وحدة النموذج الأولي تحتوي أيضًا على شريط فيلكرو يمر فوق رأسي، تمامًا مثل Meta Quest. هذا غير مرئي في أي من مواد Apple الترويجية، لكن الشركة أوضحت أن التصميم المعياري لسماعة الرأس يدعم أحزمة إضافية إذا لزم الأمر.

حتى بدون الحزام العلوي، على الرغم من ذلك ، كنت أراهن على أن Vision Pro ستظل ملحوظة أمام عينيك. ربما لن تنسى أنك ترتديه، مما سيؤدي في النهاية إلى إحساسه بالانغماس.

بفضل الكاميرات الأمامية عالية الدقة في سماعة الرأس، تكون لديك رؤية واضحة لما يحيط بك، جنبًا إلى جنب مع ممثلي Apple الذين يوجهون العرض التوضيحي. لم يكن تمثيلًا مثاليًا للواقع، لكنه كان أفضل من أي منتج VR أو AR رأيته حتى الآن.

كما يمكنك أن تكتشفت أيضًا أن حركة النقر والقرص يمكن أن تنتقل بسرعة عبر مواقع الويب، وهي لفتة بديهية حقًا. بعد سنوات من العيش مع واجهات الشاشة التي تعمل باللمس على iOS و iPadOS، لايواجه أي شخص مشكلة في تعلم كيفية استخدام Vision Pro.

وبالنسبة لتعامل Apple Vision Pro مع مقطع ثلاثي الأبعاد لـ Avatar: The Way of Water. بدا الفيلم واضحًا ونقيًا مع كل العمق ثلاثي الأبعاد، بدت الصورة ثلاثية الأبعاد أفضل مما كانت عليه في دور السينما، حيث لن تضطر إلى تقليل سطوع الفيلم باستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد مظللة. لن تؤكد Apple ما إذا كان بإمكان Vision Pro تشغيل The Way of Water بمعدل إطارات مرتفع يبلغ 48 إطارًا في الثانية - تم تبديل الفيلم مبدئيًا بين 24 إطارًا في الثانية و 48 إطارًا في الثانية في المسارح - ولكن حتى بدون هذه الإمكانية، إنه شيء ما زلت أفضل مشاهدته على سماعة الرأس بدلاً من تلفزيون 2D 4K.

مثل سماعات الرأس VR الأخرى، يمكنك أيضًا الانتقال إلى السينما الافتراضية لمشاهدة مقاطع الفيديو. بشكل افتراضي، يضعك هذا الوضع في منتصف المسرح ، ولكن بصفتي جليسة مخصصة للصف الأمامي ، لم يكن قريبًا بدرجة كافية بالنسبة لي. (حاربني، لا أهتم) لحسن الحظ ، يمنحك برنامج Vision Pro خيارات: لقد تمكنت فعليًا من الاقتراب أكثر من الشاشة ، في حين أن غريبي الأطوار في الصف الخلفي يمكنهم أيضًا إنشاء تلك التجربة. رؤية الصورة الرمزية: طريقة عرض المياه في صورة ثلاثية الأبعاد واضحة ، بحجم قريب من تعدد الإرسال المحلي الخاص بي ، شعرت بأنها معجزة. فقط تخيل انزلاق هذا الشيء أثناء رحلة طويلة ومشاهدة فيلم ماراثون.

تقوم مكبرات الصوت الجانبية لـ Vision Pro أيضًا بعمل رائع في إعادة إنشاء الصوت المكاني السينمائي. نظرًا لأنهم مكبرات صوت صغيرة في الأساس ، يمكن للآخرين سماعها أيضًا. للحصول على تجربة خاصة حقًا ، يجب عليك ارتداء زوج من AirPods أو AirPods Max.

بينما أحلم بشكل أساسي بإمكانيات السينما الخاصة لـ Apple Vision Pro، فإن Apple تضعه كمنصة حوسبة من الجيل التالي. يمكنك تشغيل العديد من تطبيقات الشركة الأصلية من شاشتها الرئيسة، بما في ذلك Safari والصور المذكورة أعلاه والرسائل. للحفاظ على حلم تقرير الأقلية على قيد الحياة، يمكنك أيضًا سحب النوافذ إلى أماكن محددة في غرفتك. أثناء فتح نوافذ جديدة، تقوم التطبيقات أيضًا بتغيير موضعها لإفساح المجال ، كما تتوقع.

يبدو نظام VisionOS من Apple، الذي يشغل سماعة الرأس، وكأنه تقاطع بين iOS و macOS. سيكون معجبو Apple في المنزل تمامًا. ينقلك النقر على Digital Crown في الجانب الأيمن العلوي من سماعة الرأس إلى الشاشة الرئيسة، والتي تم تنظيمها في التطبيقات والأشخاص والبيئات. يتضمن الأخير لقطات ثلاثية الأبعاد للمساحات ذات المناظر الخلابة.

لا تزال Apple تقطع الخط الفاصل بين الانغماس والعزلة مع Vision Pro. يمكن لبعض الميزات، مثل EyeSight، التي تعرض عينيك على شاشة OLED في الجزء الأمامي من الجهاز، توصيل مستخدمي سماعة الرأس بآخرين في مكان قريب. اعتقدت أيضًا أن القدرة على رؤية يديك في الواقع المختلط، وكذلك رؤية الآخرين عندما يقتربون، كانت كلها مدروسة جدًا. لكن تلك الأيدي التي تراها ليست حقيقية. العيون الموجودة على سماعة الرأس هي مجرد نسخة طبق الأصل لك. إنها جهود لحل بعض المشكلات الأكثر إزعاجًا مع الواقع الافتراضي، لكنها ليست إصلاحات كاملة.