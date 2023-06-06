الأمن يرصد قضية غسيل أموال بـ 16مليون

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بشركة للإستثمارات العقارية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لشركته خلافاً للحقيقة، ومحاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات).

كما قام بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (16مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق:

فى مجال الأمن العام:

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "الدقهلية - دمياط – بورسعيد- الشرقية - الإسماعيلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (90) متهم، وبحوزتهم (20 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 46 قطعة سلاح أبيض).

•ضبط (39) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

•تنفيذ (4219) حكم قضائى متنوع.

•ضبط (152) قضية متنوعة.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة:

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (557) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ – السويس- القليوبية - قنا - المنوفية - الشرقية - جنوب سيناء – الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - المنيا – الأقصر - سوهاج – أسوان - مطروح - البحر الأحمر - الإسماعيلية – الوادى الجديد – البحيرة - الفيوم) ، وبحوزتهم (170 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة:

تم ضبط (532) قطعة سلاح نارى أبرزها (40 بندقية آلية – 22 مسدس– 46 بندقية غير مششخنة – 424 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 40 خزينة).

•ضبط (1296) قطعة سلاح أبيض.

•ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (مسدس – 11 فرد محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة:

.ضبط (8) تشكيلات عصابية ضمت (24) متهم إعترفوا بإرتكاب (33 حادث متنوع).

.ضبط (97) قضية أحداث.

.ضبط (2545) قضية مرافق عامة.

.إعادة (6) سيارات مُبلغ بسرقتها.

.كشف غموض (38) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (49) متهم.

فى مجال تنفيذ الأحكام:

تم تنفيذ (367426) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

• (1303) حكم جناية .

• (138706) حكم حبس.

• (175185) حكم غرامة.

• (52232) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى:

•القضايا التموينية:

•ضبط (16) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (16 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2160 جنيه).

•ضبط (62) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (3481485 لتر ).

•ضبط (969) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2448٬683) طن ، أبرزها ضبط (253) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (356٬493 طن – 15516 عبوة غذائية متنوعة – 12128 لتر) وكذا ضبط (66) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات أبرزها (1٬200 طن "سكر" – 1418 عبوة زيت تموينى).

•ضبط (2439) قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (71,700 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 68,490 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 400 رغيف بلدى مدعم – 138 بطاقة ذكية – ماكينة صرف).

•ضبط (12) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (8,350 طن دقيق أبيض "عينى" – 116,657 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 640 عبوة –6868 لتر "زيت طعام – خل طعام – عصائر" - 3500 عبوة سجائر – 1405 عبوة معسل).

•ضبط قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (13,750 طن أعلاف حيوانية "عينى")، و2 قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (12طن أعلاف حيوانية "عينى")، وضبط (24) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (83,669 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وضبط (21) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (785,250 طن أعلاف حيوانية "عينى" ، 6,500 طن أسمدة ومخصبات زراعية "عينى"، 93,700 طن مخصبات زراعية – 1707 عبوة أدوية بيطرية ومبيدات زراعية – 17 قطعة أدوات تصنيع).

•ضبط (20) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (55,440 طن أرز أبيض "عينى") ، وضبط (180) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (141,446 طن أرز أبيض "عينى") ، وضبط (35) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير بمضبوطات بلغت (569,781 طن أرز شعير "عينى") ، وضبط (415) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت (1325,523طن أرز شعير "مستندى").

•ضبط (64) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (4,680 طن دقيق بلدى "عينى" - 9,499 طن "سكر ، أرز" تموينى – 1418 عبوة "زيت طعام ، مكرونة ، بسكويت"- 12 بطاقة تموينية ذكية - 12,650 طن أسمدة زراعية مُدعمة "عينى").

•ضبط (2570) قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.

•ضبط (141) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (44,970 طن دقيق أبيض "عينى" - 25,845 طن سلع ومواد غذائية متنوعة - 350 رغيف سياحى - 45 طن أسمدة زراعية "عينى" – 150 كيلو جرام دهانات).

•ضبط (8) قضايا فى مجال بيع بأزيد مواد البناء.. بمضبوطات بلغت (55 طن "أسمنت" - 10 طن "حديد تسليح").

•ضبط (296) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (15920عبوة "سجائر").

قضايا التيار الكهربائى:

•ضبط (68071) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (64,912,558) مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبى:-

•ضبط (1695) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (3,243,608,827) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (10,414,982) مليون جنيه.

قضايا الأموال العامة:

•ضبط (87) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (151,127,519 مليون جنيه)، أبرزها:

ضبط عدد (85) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (112,127,519مليون جنيه).