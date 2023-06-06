موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023 للمعلمين

موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023.. تشغل بال الكثير من المعلمين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، عقب انتهاء الامتحانات، حيث إنه وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن يبدأ صرف مكافأة الامتحانات 2023 في يوم 7 من شهر يونيو الجاري، والذي يوافق غدًا الأربعاء.

قيمة مكافأة الامتحانات 2023

وتبدًا مكافأة الامتحانات 2023، من 500 جنيه، وتصل حتى 2000 جنيه، وتختلف قيمتها حسب المرحلة التعليمية، الذي يشارك المعلم في امتحاناتها، فضلاً عن المهمة التي يساهم فيها خلال الامتحانات.

خطوات الاستعلام عن مكافأة الامتحانات

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

يجب إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة

يجب تسجيل الدخول.

النقر على زر الاستعلام عن مكافأة الامتحانات.

يجب تسجيل قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه المعلم.

إدخال مدة خدمة المدرس في المربع المخصص لذلك.

أخيرًا النقر على زر الاستعلام.

رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي

تجدر الإشارة إلى أنه تابع رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، بالأمس،امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كليات "الألسن، والحاسبات والمعلومات، والهندسة" ، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات.

عميد كلية الألسن

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الألسن، والدكتور أسامة أبو سعده عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عبد الفتاح هليل عميد كلية الهندسة.

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ

وفي سياق آخر أنه تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، عددًا من لجان الدبلومات الفنية بالأمس، منها سيدي طلحة الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفرالشيخ، مشددًا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وأفاد أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكدًا أداء 21722 طالبا في الدبلومات الفنية في المواد الفنية بالتعليم الصناعي، ومواد زراعية بالتعليم الزراعي ومواد فندقية بالتعليم الفندقي ومواد تجارية بالتعليم التجاري.