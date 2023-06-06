نزوح الآلاف من سكان الأهوار في العراق | فيديو

تفاقم سدود تركية إيرانية، بُنيت قبل سنوات، من أزمة الصيادين في محافظة الأهوار العراقية، وتتقاسم تركيا وإيران خيرات نهرين دجلة والفرات، ويدفع العراقيين الثمن.

على شاطئ الأهوار الجانبي بالعراق، يقف الصيادون يتأملون زوارقهم المهجورة من جهة وعذوبة المياه من جهة أخرى، لربما يكون الرزق وفيرا، يجرفون صيدا قاتما "سمكات" صغيرة تصلح لأعلاف الحيوانات فقط.

وينزح آلاف السكان من الأهوار، بحثًا عن مهنة جديدة، وسط مناشدات المواطنين لإنقاذ أراضي الأهوار من الجفاف والتوصل إلى حل بشأن السدود التركية الإيرانية التي تمنع وصول المياه.

هذه المنطقة كانت محمية طبيعية ضم لائحة التراث العالمي قبل سنوات، لكن حالة الجفاف القائم مدفوعون بعاصفة كاملة من العوامل المسببة.

ويقول الخبراء: رغم إعلان الحكومة عن خططٍ للحد من الجفاف، إلا أن تحذيرات كبيرة يطلقه المختصون بكارثة بيئية، جاء ذلك في تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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