ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال شهر مايو بنحو 109 ملايين دولار

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال شهر مايو الماضي بنحو 109 ملايين دولار، وكان الاحتياطي قد سجل نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2023.

وارتفع الاحتياطي بنحو 109 ملايين جنيه خلال مايو، بفضل تحسن إيرادات مصر الدولارية، ورغم توفير احتياجات الاستيراد من الخارج.

وتابع البنك المركزي في بيان له اليوم، أن الاحتياطي الأجنبي بذلك ارتفع إلى مستوى 34.660 مليار دولار، بعد أن صعد 109 ملايين دولار في مايو.

وكان البنك المركزي أعلن في مطلع شهر مايو الماضي عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2023.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

سداد فوائد وأقساط ديون

كما أعلن البنك المركزي المصري، سداد فوائد وأقساط ديون بقيمة بلغت 7.154 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2022-2023، حيث تنقسم خدمة أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 5.843 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بقيمة 1.311 مليار دولار.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي، أن قيمة سداد الفوائد والأقساط 11.9 مليار دولار في النصف الأول من 2022/2023 يوليو إلى ديسمبر 2022 منقسمة إلى 4.784 مليار دولار خلال الربع الأول و7.154 مليار دولار خلال الربع الثاني.

وبلغت الأقساط المسـددة خلال العام المالي الماضي نحو 21.7 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 4.570 مليار دولار.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، وقرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75% .