أحمد عزمي يبكي على الهواء ويكشف كواليس إدمانه وسجنه (فيديو)

قال الفنان أحمد عزمي، إن أزمة مقتل أخيه حمدي جعلته يتجه إلى تناول الكحول حتى يهرب من هذا الواقع الأليم بالنسبة له، حيث كان بداخله غضب كبير جدا وظهر ذلك في تعامله مع الأشخاص القريبين منه.

وأضاف "أحمد عزمي" خلال حواره مع الإعلامي عمرو ببرنامج "واحد من الناس" المذاع علي فضائية "الحياة" مساء الإثنين، أنه سافرإلى شرم الشيخ لشراء شقة والاختلاط بأشخاص لم يكن يعرفها من قبل ومن هنا بدأ مرحلة الإدمان تزداد شيئا فشيئ حتي تم عمل القضية الخاصة به.

موقف لم ينساه أحمد عزمي مع باسم سمرة

وذكر أحمد عزمي موقف حدث له مع الفنان باسم سمرة لم ينساه حتى الآن، "باسم سمرة من أقرب الناس لي، وشك في وقت إني مدمن كوكاين وجالي هو وأخوه البيت وخطفوني، وحبسني في البيت عنده 4 أيام، وعلشان يتأكد إني مش مدمن كوكايين، وقولتله أنا مدمن كحول فقط".

وأكد الفنان أحمد عزمي، إنه تم القبض عليه مرتين بسبب حيازته مواد مخدرة ولكن في المرة الأولى لم يسجن وخرج بكفالة مالية، ولكن المرة الثانية لم يخرج وتم الحكم عليه بستة أشهر، وتم حبسه في البداية لمدة شهر في سجن الطور.

وأضاف أحمد عزمي أنه تم ترحيله إلى سجن الزقازيق بمحافظة الشرقية لاستكمال مدة الحبس، مشيراً إلى أن كان له صديق عزيز عليه يعمل رئيس مباحث السجن وكان في كل إجازة يقوم بشراء كتب له واعطائه إياها ليشغل وقته بقراءتها وعمل في مكتبة السجن بترشيح من هذا الضابط.

وبكى أحمد عزمي على الهواء بعد عرض صورة والدته، قائلا "أنا زعلتها وكسرتها عليا بعد أزمتي الأخيرة .. بس هي ماتت وهي راضية عني".

رسالة إلي والده المتوفى



ووجه الفنان أحمد عزمي، رسالة إلي والده المتوفي، قائلاً "الله يرحمه ومن أجمل الحاجات اللي حصلت لي في حياتي هي اني كنت ابنه .. هو طيب بالفطرة وطول الوقت كان مؤمن اني هقدر أوصل لكل أحلامي .. الله يرحمه".

وأوضح أحمد عزمى أن والدته مرضت بسبب أزمته الأخيرة وعندما خرج من السجن كانت هي في المراحل الأخيرة من مرضها ثم توفاها الله وهي راضية عنه ولم تكن غاضبة،موجها لها رسالة: يارب تكوني مسمحاني لأني كسرت قلبها .. وهي كانت أقرب حد واحن حد عليا"