أمير عزمي مجاهد: السكة الحديد تمسك بإستمراري مع الفريق

أكد أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد، أنه كان يتمنى أن تُكلل جهوده بالصعود للدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه بذل قصارى جهده في الفترة الماضية.

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كنت أرغب في الرحيل عن نادي السكة الحديد بعد المباراة الأخيرة، ولكن وجدت تمسكًا كبيرًا من إدارة النادي، وسوف أحسم قراري بعد نهاية الموسم".

وأضاف: "حالتي الصحية جيدة في الوقت الحالي، بعدما أجريت قسطرة في القلب مؤخرًا، وهدفي تحقيق النجاح في الفترة المقبلة، وأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق طموحاتي، ومن الوارد أن أكمل مسيرتي مع السكة الحديد، أو الانتقال للعمل مع حلمي طولان الذي طلب تواجدي معه".

وواصل: "إدارة السكة الحديد حاولت قدر الإمكان تلبية احتياجات الفريق، والامكانيات المالية تفرق في أمور كثيرة، كنا ننافس أندية كبيرة، سنعمل على تلافي الأخطاء بكل تأكيد".

أمير عزمي مجاهد: الزمالك إستحق الفوز على الاتحاد

على جانب آخر أكد أمير عزمي مجاهد أن الزمالك قدم مستوى جيد خلال الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري، والفريق الأبيض يستحق الفوز بالنقاط الثلاث.

وقال: "الزمالك لعب بطريقة 3-4-3، وكل الطرق يكون لها مشتقات، والفريق يتطور مستواه من مباراة لآخرى، ومصطفى شلبي قدم مستوى جيد".

وأضاف: "الجبهة اليمني في الزمالك قدمت مستوى جيد عن طريق نيمار وزيزو، وأرشح إبراهيما نداي للاستمرار في الزمالك الموسم المقبل، وهو لاعب جيد منذ أن كان في وادي دجلة، وبدأ يتألق مع الفريق في الفترة الأخيرة".

وزاد: "نداي لم يخوض فترة الإعداد مع الزمالك، ولعب مع الفريق أمام الهلال السعودي مباشرة، ولذلك ظهر بشكل متواضع ثم أصيب فترة طويلة وبعد عودته بدأ يظهر بشكل جيد ".

وأكمل: "50% من تطور مستوى اللاعبين يعود للعامل النفسي، وهناك لاعبين نفسيا ظهرت بشكل جيد مؤخرا مثل سيف الدين الجزيري، واليوم أحمد أبو الفتوح قدم أداء جيد ".

وتابع: "أداء الفريق في تطور ملحوظ، ويجب الصبر على أوسوريو لأنه صاحب فكر جديد وطريقة لعب جديدة، أي مدرب يحتاج لشهرين من أجل إضفاء البصمة الفنية على الفريق، واليوم الزمالك قدم أداء جيد لأن المدير الفني لم يجازف مثلما فعل امام الداخلية ".