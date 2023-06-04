أمير عزمي يعود لقيادة السكة ويتعافي من وعكة صحية

عاد امير عزمي مجاهد لمنصبه مديرا فنيا لنادي السكة الحديد ليقود الفريق في الجولتين المقبلتين في ختام بطولة دوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

وكان امير عزمي قد اعلن اعتذاره عن الاستمرار في منصبه بعد هزيمة الفريق الأخيرة المفاجئة أمام الإنتاج الحربي بثلاثية أهداف لهدفين والابتعاد عن الصعود للدوري الممتاز.

وتراجع امير عزمي عن قرار الاعتذار بعد رفض إدارة نادي السكة الحديد بقراره بالرحيل عن الفريق.

وقد تعرض امير عزمي لوعكة صحية عقب المباراة الأخيرة دخل على إثرها أحدي المستشفيات حتي تعافي وغادر المستشفي.

ويحتل السكة الحديد المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 51 نقطة وبفارق 8 نقاط مع زد اف سي المتصدر ب59 نقطة .

ويحتاج السكة الحديد لنقطة واحدة مباراتان لتأكيد تأهله لدوري المحترفين في الموسم القادم.

ويواجه السكة نظيره بورتو يوم الجمعة المقبل بالجولة 29 ثم يختتم مبارياته بمواجهة زد اف سي في الجولة 30.

وتشهد الجولة 29 مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين زد اف سي المتصدر ب59 نقطة ووادي دجلة ويتجدد على نتيجتها شكل المنافسة امان بصعود زد رسميا للممتاز أو تأجيل إعلان اسم الفريق الصاعد للجولة الأخيرة.

وشهدت الجولة 28 المجموعة الثانية الغاء مباراة الاعلاميين والترسانة بعد انسحاب الإعلاميين من المباراة في الدقيقة 10 لعدم اكتمال عدد اللاعبين بعد تسجيل الترسانة لهدفين عن طريق اوجستين اوتو و يسري وحيد.

فعقب تسجيل الترسانة لهدفين سقط لاعبا تلو الآخر من المنافس وتوقفت المباراة وأعلن الحكم نهايتها بفوز الترسانة 2-0.

وفاز القناة على النصر بهدفين دون رد أحرزه ما مواندا وأحمد عبدالرازق وتغلب الإنتاج الحربي على السكة الحديد بثلاثية مقابل هدفين وفاز المصرية للاتصالات على المستقبل بثلاثية دون رد

وفاز العبور على كهرباء الإسماعيلية الكهرباء 1/2 احرز هدفي العبور محمد رجب وشيكا أحرز هدف الكهرباء احمد جمعة

وفاز بتروجيت على الشرقية للدخان بثلاثية مقابل هدف احرز ثلاثية بتروجيت احمد رضا وإسماعيل بامبا ومحمد توفيق واحرز هدف الدخان حسام عبدالواحد وفاز وادي دجلة علي بورتو بهدف دون رد .