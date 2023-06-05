36 % فائضًا في الوحدات السكنية بمحافظة بورسعيد

مشروعات سكنية كبرى شيدتها محافظة بورسعيد خلال الفترة الماضية، وكان هناك اهتمام كبير بتطوير البنية التحتية والاهتمام بالمواطن المصري والتطوير الكبير في الجانب السلوكي والمعرفي.

محافظة بورسعيد تشهد تطور عمراني كبير

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن العمل على تطوير المحافظة مستمر بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هناك وحدات سكنية زيادة وفائضة بـ36% في بورسعيد، موضحًا أن من يستحق الحصول على وحدة سكنية بالمناطق التي تطويرها هو من يحصل، بسبب الفائض في الوحدات السكنية بالمحافظة.

وأشار إلى أنهم لجئوا للمنظمات لرفعة كفاءة عدد من المناطق ببورسعيد، مشددًا على أنه تم رفع التأمينات الاجتماعية عن المواطنين غير القادرين، وتتم على أكثر من مرحلة، حيث إن من لا يمتلك أي وحدات سكنية أخرى هو من يحصل على وحدة سكنية من المحافظة في المشروعات التي تم تشيدها.

وأضاف أنه تم تشييد 48 عقار سكني في منطقة فاطمة الزهراء التي تطويرها مؤخرًا في بورسعيد ويتم استكمال العمل، وهذه المنطقة لم يكن بها كهرباء وصرف الصحي ولكن تم تطويرها، مشددًا على أن مؤسسات المجتمع المدني هي من ساهمت في تطوير المنطقة بتكلفة مرتفعة، والمحافظة تكلفت 3 مليون جنيه في هذا المشروع بجانب الرصف ورفع كفاءة المنطقة.

وتابع: "نعمل على تغير الوجه الحضارية للمحافظة ويتم العمل على سلوك المواطنين من خلال برامج معينة"، مشيرًا إلى أن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أن يكون هناك استثمارات في بورسعيد لبناء الفنادق، مشددًا على أن هناك مستثمر كبير ومطور من خارج بورسعيد بدأ في التخطيط والتنفيذ لبناء فنادق تقدم الخدمات للمواطنين.

وجاء ذلك خلال تصريحات "الغضبان"، خلال جولة لـ"حديث القاهرة" بمحافظة بورسعيد، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وكشف عن بناء سوق ومول للأسماك ببورسعيد لتقليل تكلفة البيع وتم تشييد بجانبه المطاعم وعدد من المحلات الأخرى وسوق ومول للملابس المستعملة، لتصبح أكبر منطقة تجارية ببورسعيد، كما أنها أصبحت مصدر رزق للأهالي في بورسعيد، وأصبحت منطقة لوجستية كبرى، مشددًا أن المواطن البورسعيد يستقبل الزوار بشكل جيد.