حبس المتهم بسرقة المساكن في التجمع الأول

قام قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح التجمع تجديد بحبس المتهم بسرقة المساكن في منطقة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى، هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعُثر بحوزته على (هاتفى محمول "أحدهما من متحصلات واقعة السرقة" - جهاز لاب توب).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على الباب" وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات