انطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بسوهاج

اعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن انطلاق الحملة التنشيطيه لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بمحافظة سوهاج والتي تاتي بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .

وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان الحملة تستمر لمده 15 يوم وتنفذ على مرحلتين وبدأت المرحلة الأولى أمس الأحد في ستة مراكز هي طما ،جهينه ،المنشاه ،دار السلام ، أخميم ، ساقلتة ومن المقرر لها أن تستمر لمده أسبوع ثم يليها المرحله الثانية وتستهدف خمس مراكز وهي سوهاج ،طهطا ،المراغه ،البلينا ، جرجا .

ومن جانبها أشارت الدكتورة عبير ابو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة ان الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة وخدمات التوعيه بالصحة الإنجابية لافتة أن جميع الخدمات المقدمه بالحملة بالمجان و يتم تقديم الخدمات عن طريق الفرق الثابتة بالوحدات وكذلك عن طريق العيادات المتنقله التي تجوب القري والأماكن البعيدة .

كما أكد "النجار" ان وزارة الصحة تحرص على توفير وسائل عديدة متميزة لإرضاء جميع المنتفعات ورفع معدلات الإستخدام وخفض معدلات الانجاب بالمحافظة