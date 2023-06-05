إسبانيا تتعهد بمساعدة أوكرانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي

تعهدت “مدريد” بمساعدة نظيرتها “كييف” في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما أفاد رئيس الوزراء الإسباني، “بيدرو سانتشيز”.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، قال سانتشيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي أولف كريسترسون في مدريد: "كما قُلت يوم الخميس الماضي... ستُواصل إسبانيا العمل، مثلما قامت به السويد، على مساعدة أوكرانيا في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي".

وأكد سانتشيز أن إسبانيا ستُؤيد انضمام السويد إلى الناتو، وتمنى لنظيره السويدي أن يحدث ذلك بأسرع ما يُمكن، لأن ذلك "سيُساهم في تقوية المنظمة وتعزيزها وزيادة مستوى استعدادها لحل المهام الماثلة أمامها".

واتفق رئيسا الحكومتين على استعادة القدرات الصناعية وتحقيق التقدم في "التحول الأخضر" والتحول الرقمي.

سانتشيز يُؤكد على ضرورة تنويع سلاسل التوريدات إلى أوروبا:

كما أكد سانتشيز على ضرورة تنويع سلاسل التوريدات إلى أوروبا، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية الاتفاقيات التجارية مع دول أمريكا اللاتينية.

من ناحية أخرى، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي على مساعدة أوكرانيا بكُل الوسائل للقيام بهجوم مُضاد فعال، مُشددًا على وجوب أن يُقدم الغرب "ضمانات أمنية ملموسة وذات صدقية لأوكرانيا".

وقال ماكرون عشية قمة الجماعة السياسية الأوروبية في كيشيناو، والتي تضم 47 بلدًا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ايقظ الحلف عبر أسوأ صدمة" من خلال غزو أوكرانيا.

وشدد على وجوب أن يُقدم الغرب "ضمانات أمنية ملموسة وذات صدقية لأوكرانيا" من خلال "طموح أكبر" مما كان عليه حتى الآن، معلنا أن هذا "سيكون موضوع نقاشات جماعية في الأسابيع المُقبلة" بحلول قمة الناتو في يوليو في فيلنيوس.



وذكر أن أوكرانيا "اليوم تحمي أوروبا" وهي مُجهزة "بمعدات عسكرية كبرى" لدرجة أنه من مصلحة الغرب "أن تكون لديها ضمانات أمنية مُوثوقة معنا في إطار مُتعدد الأطراف".

وصرّح أمام منتدى غلوبسيك في براتيسلافا "نحتاج اليوم إلى مساعدة أوكرانيا بكل الوسائل للقيام بهجوم مُضاد فعال"، مُضيفًا "هذا أمر حتمي. وهو ما نقوم به. علينا تكثيفه لأن ما هو على المحك في الأشهر المُقبلة هو إمكانية سلام يتم اختياره وبالتالي يكون دائمًا".

كما دعا ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التفكير في حوكمته و"ابتكار عدة صيغ" لتلبية تطلعات عضوية دول في أوروبا الشرقية والبلقان.