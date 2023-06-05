اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي: مصر تبنت موقفًا متوازنًا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي: مصر تبنت موقفا متوازنا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية".

جريدة الوفد اليومية الورقية

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

محافظ الجيزة يثمن تبرع رئيس الوفد بقطعة أرض لبناء مدرسة ثانوي في أبو النمرس

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

توقيع بروتوكول تعاون بين الصحفيين المصريين والعمانيين بمتحف الحضارة

انخفاض أعداد البطالة بنسبة 40.5% في الربع الأول من العام الجاري

مبادرة إفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا.. السيسي: مصر تبنت موقفا متوازنا منذ اندلاع الأزمة يستند إلى ضرورة احترام مباديء القانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية

الرئيس خلال استقبال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات: مهتمون بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البنية التحتية باعتباره بوابة مصر نحو المستقبل

مذكرة تفاهم بين وحدة صناعة السيارات والرابطة الإفريقية للمصنعين

مدبولي: نتطلع أن تصبح مصر أحد المراكز المهمة لتوطين هذه الصناعة

على هامش اجتماع الأمم المتحدة لبرنامج المستوطنات البشرية.. وزير الإسكان يناقش مع نظرائه الأفارقة تحديات التنمية العمرانية